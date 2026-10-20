Công an xã Việt Hồng kịp thời đưa người phụ nữ bị tai nạn giao thông đi cấp cứu

Khoảng 21 giờ 55 phút ngày 19/10, tại Km3+30, tuyến đường tại nút giao IC12 Vân Hội, Tổ công tác Công an xã Việt Hồng phát hiện một phụ nữ nằm bất động dưới lề đường, cách đuôi xe mô tô khoảng 5 mét.

Tổ công tác Công an xã Việt Hồng phát hiện, tiếp cận người phụ nữ bị tai nạn giao thông tại nút giao IC12 Vân Hội.

Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra tình trạng nạn nhân và xác minh thông tin liên quan. Qua xác minh ban đầu, người bị nạn là bà T.T.T, sinh năm 1980, trú tại thôn Việt Cường 6, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai. Bước đầu xác định bà T. điều khiển xe mô tô và tự ngã tại khu vực trên.

Tổ công tác Công an xã Việt Hồng đưa nạn nhân đến Bệnh viện 500 giường để cấp cứu.

Nhận thấy nạn nhân cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp, Tổ công tác khẩn trương đưa bà T. đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai để cấp cứu. Theo thông tin cập nhật, sức khỏe của bà T. hiện đã qua cơn nguy kịch.

Việc kịp thời phát hiện và hỗ trợ người bị nạn trong đêm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Công an xã Việt Hồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Không chỉ làm tốt công tác tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an xã còn luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân khi gặp tình huống nguy cấp, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ Nhân dân.