Công an xã Vạn Ninh công bố Điểm tiếp nhận đăng ký, tư vấn cai nghiện ma túy

Ngày 27-10, Công an xã Vạn Ninh tổ chức hội nghị công bố Điểm tiếp nhận đăng ký, tư vấn cai nghiện ma túy trên địa bàn xã.

Theo đó, điểm tiếp nhận đặt tại Công an xã Vạn Ninh (địa chỉ 471 Hùng Vương, thôn 9). Điểm tiếp nhận thực hiện tiếp đón người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và gia đình hoặc người đại diện của họ; hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký cai nghiện tự nguyện, đăng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin về tác hại của ma túy, các phương pháp cai nghiện, điều trị nghiện, quy trình cai nghiện, quyền và nghĩa vụ của người đăng ký; tư vấn để người nghiện và gia đình lựa chọn hình thức cai nghiện, điều trị phù hợp.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan y tế, cơ quan chuyên môn về phòng, chống ma túy và các tổ chức có liên quan để hỗ trợ người đăng ký thực hiện các thủ tục, tiếp cận dịch vụ cai nghiện và điều trị phù hợp; hướng dẫn người đăng ký tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ y tế, tâm lý, xã hội; phối hợp hỗ trợ gia đình trong việc động viên, quản lý, giúp đỡ người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Việc công bố Điểm tiếp nhận đăng ký, tư vấn cai nghiện ma túy thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống ma túy; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, hỗ trợ người có nhu cầu cai nghiện ma túy tiếp cận các dịch vụ tư vấn, đăng ký và từng bước ổn định đời sống, hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện.