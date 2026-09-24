Công an xã Ứng Thiên kịp thời dọn dẹp bùn đất rơi vãi trên tỉnh lộ 429C

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Công an xã Ứng Thiên phát hiện trên mặt đường tỉnh lộ 429C, đoạn qua thôn Cầu Bầu, có bùn, đất đá rơi vãi.

Ngay sau khi phát hiện, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ứng Thiên đã xuống hiện trường, sử dụng xẻng và các dụng cụ để xúc, dọn bùn đất, làm sạch mặt đường. Việc xử lý kịp thời góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên tuyến.

Lực lượng Công an xã Ứng Thiên dọn bùn đất, làm sạch mặt đường. Ảnh: CAX

Trưởng Công an xã Ứng Thiên Đỗ Tuấn Cường cho biết, thời gian tới, Công an xã tiếp tục tăng cường kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn, nhất là những tuyến có phương tiện vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng. Nếu phát hiện phương tiện vi phạm, lực lượng Công an xã sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Công an xã Ứng Thiên cũng đề nghị người dân khi phát hiện phương tiện làm rơi vãi đất, đá hoặc chướng ngại vật gây mất an toàn giao thông kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý.