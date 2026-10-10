Công an xã Ứng Hòa bàn giao nhà tình nghĩa cho người khuyết tật

Bà Dư Thị Hy bị khuyết tật từ nhỏ, không thể đi lại, trong khi nơi ở đã xuống cấp nghiêm trọng. Qua công tác bám sát địa bàn, nắm bắt hoàn cảnh nhân dân, Công an xã Ứng Hòa đã tham mưu lãnh đạo đơn vị triển khai hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Lê Quí

Công trình được khởi công ngày 16-6-2026, với diện tích xây dựng 90 m², tổng diện tích nhà và sân 110 m², kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Trong quá trình thi công, Công an xã đã vận động hỗ trợ 18.000 viên gạch, 15 tấn xi măng cùng kinh phí, vật liệu xây dựng; đồng thời huy động đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ ngày công. Sau gần 4 tháng triển khai, ngôi nhà hoàn thành, được bàn giao cho gia đình bà Hy, giúp gia đình có nơi ở khang trang, kiên cố hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong việc hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Đàm Văn Huân mong muốn gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; đồng thời đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng Công an xã tiếp tục quan tâm, chăm lo các hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Việc xây dựng và bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Dư Thị Hy là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và phong trào “Người tốt, việc tốt”. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.