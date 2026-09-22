Công an xã tuyên truyền quy định an toàn giao thông cho chủ xe, người giao hàng ở Lâm Đồng

Ngày 22/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Đắk Song vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho chủ phương tiện, người điều khiển xe chở hàng cồng kềnh và người giao hàng (shipper) trên địa bàn.

Cán bộ Công an xã Đắk Song kiểm tra, tuyên truyền quy định về vận chuyển hàng hóa an toàn đối với người điều khiển phương tiện. (Ảnh: CALĐ).

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng công an tập trung hướng dẫn người điều khiển phương tiện các quy định liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa bằng xe máy. Trong đó, hàng hóa phải được sắp xếp gọn gàng, chằng buộc chắc chắn, không để rơi, vãi, kéo lê hoặc gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Công an xã Đắk Song cũng lưu ý người điều khiển phương tiện không chở hàng vượt quá giới hạn cho phép; không để hàng hóa che khuất tầm nhìn, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu hoặc biển số xe; không tự ý cơi nới, lắp thêm khung, giá chở hàng làm thay đổi kết cấu phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Công an xã Đắk Song tuyên truyền, hướng dẫn người giao hàng (shipper) chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh: CALĐ).

Bên cạnh đó, các chủ phương tiện, shipper được tuyên truyền chấp hành quy định về tốc độ, phần đường, làn đường và tín hiệu giao thông; không đi ngược chiều, vượt xe sai quy định; không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện và không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.

Lực lượng công an đồng thời hướng dẫn người điều khiển và người ngồi trên xe thực hiện đúng quy định về đội mũ bảo hiểm, bảo đảm an toàn trong quá trình lưu thông và vận chuyển hàng hóa.

Sau tuyên truyền, Công an xã Đắk Song tổ chức cho các chủ phương tiện, người điều khiển xe chở hàng cồng kềnh và shipper ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT.

Hoạt động nhằm nâng cao ý thức của nhóm người thường xuyên sử dụng phương tiện để vận chuyển, giao nhận hàng hóa, qua đó phòng ngừa các hành vi vi phạm và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn.