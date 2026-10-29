Công an xã Tuy Đức xử lý người đăng tải thông tin sai sự thật về khám sức khỏe toàn dân

Công an xã Tuy Đức (Lâm Đồng) làm việc với bà T.L. (trú tại địa phương) vì đăng tải bài viết sai sự thật về khám sức khỏe toàn dân

Theo xác minh ban đầu, ngày 24/10, bà L. sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook tên T.L. chia sẻ bài viết sai sự thật về khám sức khỏe toàn dân và đề xuất cho người dưới 18 tuổi hiến mô, tạng.

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều cá nhân sinh sống tại một số thôn, bon trên địa bàn xã Tuy Đức đã bình luận thể hiện việc đồng tình không tham gia khám sức khỏe.

Qua quá trình làm việc, Công an xã Tuy Đức đã giải thích để bà T.L. hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bà T.L. cũng nhận thức được hành vi vi phạm quy định của pháp luật khi đăng tải nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Sau đó, bà T.L. đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết; đăng tải thông tin đính chính, công khai xin lỗi trên trang cá nhân facebook.

Công an xã Tuy Đức đã lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với bà T.L. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật theo quy định tại Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Công an xã Tuy Đức khuyến cáo người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống, kiểm chứng nội dung trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang trong cộng đồng. Khi phát hiện thông tin sai sự thật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.