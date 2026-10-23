Công an xã Trừ Văn Thố hỗ trợ trả lại người dân khoản tiền chuyển khoản nhầm

Cụ thể, sáng 22/10, chị Đàm Thị Chính (SN 1977; thường trú tại ấp Dinh Điền, xã Trừ Văn Thố, TPHCM) bất ngờ nhận được 21 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau khi kiểm tra, chị Chính xác định số tiền vừa nhận không phải do người thân, bạn bè chuyển đến. Thay vì giữ lại, chị đã đến liên hệ Công an xã Trừ Văn Thố để nhờ hỗ trợ xác minh và trả lại cho người chuyển nhầm.

Ngay khi nhận được thông tin trên, bằng sự tận tâm, tận tuỵ và trách nhiệm, Công an xã Trừ Văn Thố đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh và xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Hồ Thương Lương (trú tại tỉnh Đồng Nai). Công an xã Trừ Văn Thố đã phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Bình Phước - Phòng Giao dịch Chơn Thành phối hợp tra soát để trao trả tài sản an toàn, đúng người.

Việc làm trách nhiệm của chị Chính và sự tận tâm, trách nhiệm của Công an xã Trừ Văn Thố không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân mà còn lan tỏa việc làm ý nghĩa, nhân văn trong cộng đồng, củng cố niềm tin vào lực lượng Công an cơ sở.