Công an xã Tri Tôn đưa vào hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Công an xã Tri Tôn (An Giang) tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, đẩy mạnh giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử.
Chiều 8/10, Công an xã Tri Tôn tổ chức lễ ra mắt và đưa vào hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại trụ sở Công an xã, thuộc ấp 3, xã Tri Tôn.
Bộ phận thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục trong các lĩnh vực: Cấp và quản lý căn cước; quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đăng ký, quản lý con dấu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới, xe máy chuyên dùng và cấp, đổi giấy phép lái xe.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/cong-an-xa-tri-ton-dua-vao-hoat-dong-bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-tap-trung-a499170.html