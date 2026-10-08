Công an xã Tri Tôn đưa vào hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung

Ra mắt Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung Công an xã Tri Tôn.

Chiều 8/10, Công an xã Tri Tôn tổ chức lễ ra mắt và đưa vào hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại trụ sở Công an xã, thuộc ấp 3, xã Tri Tôn.

Bộ phận thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục trong các lĩnh vực: Cấp và quản lý căn cước; quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đăng ký, quản lý con dấu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới, xe máy chuyên dùng và cấp, đổi giấy phép lái xe.