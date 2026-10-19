Công an xã trao 'Suất ăn yêu thương' tại bệnh viện, lan tỏa tinh thần phục vụ nhân dân

Cụm thi đua số 15 CATP trao “Suất ăn yêu thương” tại bệnh viện, lan tỏa tinh thần phục vụ nhân dân

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026), 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tham dự chương trình có Bác sỹ CKII Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thường Tín cùng tập thể Ban Giám đốc bệnh viện; đại diện lãnh đạo, chỉ huy, đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ của 8 đơn vị Công an xã trong Cụm thi đua số 15 gồm: Phú Xuyên (Cụm trưởng), Chương Dương (Cụm phó), Đại Xuyên, Chuyên Mỹ, Phượng Dực, Thượng Phúc, Thường Tín và Hồng Vân.

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Tạ Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an xã Chương Dương, đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 15 khẳng định, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm bình yên cuộc sống cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 15 luôn xác định công tác an sinh xã hội, hướng về cộng đồng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Hoạt động thiện nguyện của Cụm thi đua thể hiện sâu sắc tinh thần “Tương thân tương ái”, “Vì nhân dân phục vụ”, đặc biệt là sự sẻ chia, quan tâm đến những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các cơ sở y tế. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho việc triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua Ba Nhất “Trung thành nhất - Kỷ luật nhất - Gần dân nhất” do Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội phát động.

Tại chương trình, Ban tổ chức cùng Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thường Tín đã trao tặng 10 phần quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Công an xã Chương Dương cùng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ các đơn vị đã trực tiếp đến các khoa chuyên môn, từng giường bệnh tận tình trao gần 450 “Suất ăn yêu thương” tới các bệnh nhân.

Ghi nhận hoạt động của Cụm thi đua số 15, Bác sỹ CKII Nguyễn Văn Cường thay mặt Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thường Tín bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước tình cảm, sự quan tâm thiết thực của Công an 8 xã. Những phần quà và suất ăn nghĩa tình không chỉ chia sẻ gánh nặng vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để người bệnh an tâm điều trị, sớm vượt qua bệnh tật.

Chương trình đã khẳng định vai trò xung kích vì cộng đồng của Công an cơ sở, thắt chặt mối quan hệ phối hợp bền vững giữa lực lượng Công an, Y tế với nhân dân Thủ đô.