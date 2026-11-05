Công an xã Trà Tân phát huy hiệu quả phong trào thi đua 'Ba Nhất'

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Trà Tân quyết tâm triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba Nhất”.

Tinh thần “Ba Nhất” được chuyển hóa thành những kết quả rõ nét trên cả ba trụ cột: giữ vững kỷ luật - kỷ cương, kiên định bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và hết lòng vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Kỷ luật nhất - Toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, quy trình và chế độ trực ban, trực chiến sẵn sàng chiến đấu. Từng cán bộ luôn tự rèn luyện lễ tiết, tác phong, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện cho người dân. Kỷ cương vững chắc chính là tiền đề xây dựng một tập thể đoàn kết, chính quy, tinh nhuệ ngay từ cơ sở. Trung thành nhất - Giữ vững ANTT, quyết liệt đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Lực lượng Công an xã duy trì thường xuyên các đợt tuần tra đêm trên các trục đường liên thôn, nỗ lực kiểm soát chặt chẽ địa bàn nhằm chủ động phát hiện, răn đe và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ bình yên cho người dân. Chủ động đổi mới nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật qua các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng.

Thông qua đó, người dân được trang bị thêm những kiến thức về Luật Trật tự an toàn giao thông, phương thức nhận diện thủ đoạn của tội phạm, an ninh mạng, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em… Bên cạnh đó, đơn vị luôn sẵn sàng ứng trực phòng chống thiên tai, luôn là lực lượng xung kích tuyến đầu, phối hợp cùng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở không quản ngại mưa bão, sạt lở để cứu hộ, sơ tán các trường hợp già yếu, bệnh tật vượt qua vùng nguy hiểm kịp thời.

Khắc ghi lời dạy “Vì nhân dân phục vụ”, với tinh thần gần dân nhất, mỗi chiến sĩ Công an xã Trà Tân đều hòa mình vào đời sống của đồng bào bằng những việc làm bình dị như: trực tiếp mang thiết bị chuyên dụng đến từng hộ gia đình có người ốm đau, già yếu, tàn tật để hỗ trợ định danh điện tử, cấp thẻ căn cước, không để bất kỳ người dân nào gặp trở ngại về thủ tục; góp sức chung tay hỗ trợ xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thường xuyên đến tận nhà thăm hỏi, động viên và trao quà tri ân các gia đình chính sách, người có công; đồng thời tổ chức mô hình “Em nuôi của Đoàn”, trao góc học tập, đồng phục cho các em học sinh nghèo vượt khó…

Từ việc bảo vệ bình yên địa bàn cho đến những công việc thầm lặng thường ngày, hình ảnh người chiến sĩ Công an xã Trà Tân luôn in đậm trong lòng đồng bào bằng sự gần gũi, tin cậy và tận tâm.