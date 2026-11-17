Công an xã Trà Giáp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sạt lở đất, đá
Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, đá tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân, Công an xã Trà Giáp (TP Đà Nẵng) cùng Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã khẩn trương có mặt, hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Tại những khu vực xảy ra sạt lở, cán bộ, chiến sĩ Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tích cực giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, thu gom đất, đá tràn vào nhà, khơi thông lối đi và khắc phục những khó khăn trước mắt. Với tinh thần trách nhiệm, không quản ngại vất vả, các lực lượng đã chủ động hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng, góp phần bảo đảm an toàn và ổn định sinh hoạt cho người dân.
Những việc làm tuy giản dị nhưng thiết thực đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó, sẻ chia của lực lượng Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với nhân dân. Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, luôn có mặt khi dân cần, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
Đây cũng là minh chứng sinh động cho phương châm "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an ngay từ cơ sở.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cong-an-xa-tra-giap-ho-tro-nguoi-dan-khac-phuc-hau-qua-sat-lo-dat-da-post361087.html