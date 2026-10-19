Công an xã Thường Tân tăng cường kiểm tra, phòng ngừa ma túy trong các công ty

Ngày 19/10, Tổ Phòng, chống tội phạm (PCTP) Công an xã Thường Tân, TPHCM đã phối hợp với lực lượng An ninh trật tự cơ sở và Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Phong (địa chỉ tại ấp Thường Lang, xã Thường Tân) tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy và tiến hành kiểm tra nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với người lao động, nhân viên đang làm việc tại công ty.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an xã Thường Tân luôn chú trọng triển khai các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, kịp thời phòng ngừa các nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy tại các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Công nhân test nhanh với chất ma túy

Tại buổi kiểm tra, lực lượng Công an và lực lượng An ninh trật tự cơ sở đã phối hợp triển khai nhiệm vụ nghiêm túc, trách nhiệm, bảo đảm công tác kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động về tác hại của ma túy, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm chung trong việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn ma túy.

Kết quả, lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh chất ma túy đối với 135 trường hợp, tất cả đều có kết quả âm tính, chưa phát hiện trường hợp dương tính với chất ma túy. Hoạt động trên thể hiện tinh thần chủ động, sâu sát cơ sở, không chủ quan, không buông lỏng địa bàn của Công an xã Thường Tân trong công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy. Đồng thời, khẳng định vai trò phối hợp tích cực, trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong việc hỗ trợ Công an xã nắm tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân và người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Qua test nhanh không có công nhân nào dính tới chất ma túy

Trung tá Vũ Văn Tân, Trưởng Công an xã Thường Tân, cho biết: Phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà còn là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, mỗi người lao động và toàn xã hội. Việc chủ động phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, phòng ngừa ngay từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế các nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng địa bàn xã Thường Tân an toàn, văn minh, phát triển bền vững.

Công an xã Thường Tân khuyến cáo: Mỗi người dân, người lao động cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết nói không với ma túy; chủ động phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy cho lực lượng Công an, cùng chung tay xây dựng môi trường sống và làm việc lành mạnh, an toàn, không có ma túy.