Công an xã Thuận Nam tuyên truyền pháp luật cho hơn 900 cán bộ, giáo viên và học sinh

Ngày 14-9, Công an xã Thuận Nam phối hợp với Trường THCS Thuận Nam tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh, trật tự; trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 900 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Cán bộ Công an xã phổ biến các nội dung tuyên truyền.

Các học sinh tham gia buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, Công an xã trực tiếp trao đổi những nội dung sát với đời sống học đường như: Phòng, chống bạo lực học đường; sử dụng mạng xã hội an toàn; phòng tránh ma túy và thuốc lá điện tử; chấp hành quy định về an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi... Đồng thời, hướng dẫn học sinh các kỹ năng cơ bản về phòng cháy, thoát nạn; tổ chức hoạt động hỏi - đáp tìm hiểu về an toàn giao thông, mạng xã hội, bạo lực học đường...

Thông qua hoạt động, lực lượng Công an xã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh cho học sinh trên địa bàn xã.