Công an xã Thuận Hòa làm rõ 7 vụ trộm cắp xe máy.

Theo đó, ngày 17-9, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thuận Hòa xác định 5 đối tượng gồm N.N.V. (sinh năm 2009), L.H.G. (sinh năm 2011), V.V.T. (sinh năm 2009), T.T.T. (sinh năm 2009) và N.Đ.P. (sinh năm 2011), cùng trú tại phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang, có liên quan đến các vụ việc.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe máy tại các xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Thuận Hòa và phường Hà Giang 2. Sau khi lấy được tài sản, các đối tượng đem bán để lấy tiền phục vụ nhu cầu cá nhân.

Công an xã đã thu hồi 3 xe máy là tang vật liên quan đến các vụ trộm. Hiện đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các nội dung liên quan và mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an xã Thuận Hòa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản phương tiện, tài sản cá nhân; khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý.