Công an xã Thông Nguyên hỗ trợ đưa người dân đi cấp cứu

Công an xã Thông Nguyên đưa người dân đi cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 22-10, Công an xã Thông Nguyên nhận được tin báo của Nhân dân về việc anh Triệu Vàn Vủi, trú tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên có dấu hiệu bị tai biến.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương cử cán bộ phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Nậm Hồng và gia đình đưa anh Vủi đến trạm y tế xã sơ cứu ban đầu. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã tiếp tục hỗ trợ chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang.

Hành động nhanh chóng, có mặt kịp thời trong tình huống khẩn cấp của Công an xã Thông Nguyên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Công an chính quy cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự gắn với chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.