Công an xã Thiên Lộc:Lắng nghe, tham mưu trúng để lòng dân đồng thuận

Nhận diện từng "điểm nghẽn" dự án

Hình thành từ 4 xã Kim Chung, Kim Nỗ, Võng La và Đại Mạch, xã Thiên Lộc có diện tích khoảng 2.800ha, dân số gần 80.000 người. Trên địa bàn đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn như cầu Thượng Cát, Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long, các khu đô thị mới G8, G19 cùng hàng chục dự án khác. Tổng diện tích dự kiến quy hoạch, thu hồi đất hơn 1.140ha, chiếm trên 40% diện tích tự nhiên.

Khối lượng GPMB lớn đặt ra nhiều thách thức trong quản lý đất đai và bảo đảm an ninh, trật tự. Hồ sơ đất đai thiếu đồng bộ sau sáp nhập; chênh lệch giữa giá bồi thường của Nhà nước và giá thỏa thuận của doanh nghiệp khiến một số hộ dân so bì, kỳ vọng kéo dài thời gian bàn giao sẽ được hưởng thêm quyền lợi. Trong khi đó, thông tin về quy hoạch, chính sách bồi thường, hỗ trợ có thời điểm chưa đến kịp người dân, tạo điều kiện để tin đồn, thông tin sai lệch trên không gian mạng tác động đến tâm lý các hộ trong vùng dự án.

Công an xã Thiên lộc lắng nghe, trao đổi cùng người dân. Ảnh: Công an xã Thiên Lộc

Trung tá Nguyễn Việt Dũng - Phó trưởng Công an xã Thiên Lộc cho biết, qua tiếp xúc, lắng nghe người dân, lực lượng Công an xã nhận thấy không ít trường hợp chưa bàn giao mặt bằng xuất phát từ việc chưa hiểu đầy đủ chính sách, bị tin đồn chi phối hoặc chưa nhận thức rõ những thiệt thòi có thể phát sinh khi kéo dài thời gian thực hiện.

Từ thực tế đó, Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền Luật Đất đai năm 2024, các quyền lợi của người có đất bị thu hồi và những hệ lụy khi chậm bàn giao mặt bằng. Đồng thời, chú trọng giúp người dân phân biệt rõ quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hợp pháp với hành vi vi phạm pháp luật.

"Tháo gỡ “điểm nghẽn” GPMB phải bắt đầu từ việc giải quyết thấu đáo quyền lợi chính đáng, cung cấp đầy đủ thông tin, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình"- Trung tá Nguyễn Việt Dũng chia sẻ.

Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân được ưu tiên hằng đầu. Trong quá trình triển khai từng dự án, Công an xã Thiên Lộc phối hợp với chính quyền và các thôn nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, nguyên nhân chưa đồng thuận của từng hộ. Trên cơ sở đó, phân loại nhóm đã đồng thuận, nhóm còn vướng mắc về quyền lợi và nhóm chưa đồng thuận để có cách tiếp cận phù hợp.

Với những hộ còn kiến nghị, lực lượng Công an xã tham mưu tổ chức đối thoại, giải quyết theo phương châm “giải quyết tại chỗ, khoanh nhỏ sự việc, không để lan rộng, kéo dài”. Cán bộ, chiến sĩ phối hợp với người có uy tín, đảng viên, người có ảnh hưởng trong dòng họ trực tiếp gặp gỡ, giải thích chính sách, phân tích quyền lợi và trách nhiệm pháp lý.

Khi phát hiện biểu hiện manh động hoặc nguy cơ bị lôi kéo, kích động, Công an xã chủ động gặp gỡ, tuyên truyền, nhắc nhở về hậu quả pháp lý; đồng thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi lợi dụng GPMB để vi phạm pháp luật. Mỗi đợt bàn giao mặt bằng, cưỡng chế, xã đều có phương án bảo đảm an ninh, trật tự, sẵn sàng xử lý tình huống tụ tập đông người, cản trở thi công.

Đại diện lãnh đạo Công an xã Thiên Lộc tham mưu cấp uỷ, chính quyền các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong GPMB. Ảnh: PV

Không để phát sinh “điểm nóng”

Theo Thượng tá Hoàng Phi Thường - Trưởng Công an xã Thiên Lộc, với vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, Công an xã Thiên Lộc đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong GPMB. Trong đó, công khai, minh bạch thông tin được xác định là khâu quan trọng. Theo đề xuất của Công an xã, Cổng thông tin điện tử xã mở chuyên mục riêng về các dự án và công tác GPMB. Quy hoạch, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cung cấp qua kênh chính thống, giúp người dân chủ động tìm hiểu, đối chiếu quyền lợi, hạn chế tác động của thông tin sai lệch.

Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đơn vị đã tham mưu tổ chức sơ kết công tác GPMB, đề xuất 7 nhóm giải pháp. Trọng tâm là vận dụng tối đa chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định; nghiên cứu cơ chế tái định cư tại chỗ; quan tâm bảo tồn di tích, làng nghề, di chuyển mồ mả phù hợp với yếu tố tâm linh; giải quyết những vướng mắc hợp pháp về giá bồi thường, suất tái định cư và chuyển đổi nghề...

Cùng với đó, Công an xã Thiên Lộc cũng tham mưu chính quyền chấn chỉnh việc lập hồ sơ xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, bảo đảm xác định đúng đối tượng, đúng trình tự. Việc hoàn thiện hồ sơ chặt chẽ không chỉ bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn bảo vệ quyền lợi người dân, hạn chế khiếu kiện phát sinh.

Những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác GPMB tại Thiên Lộc. Trong 10 tháng đầu năm 2026, địa phương thu hồi 160ha đất liên quan đến hơn 3.000 hộ dân, nhưng chỉ phải cưỡng chế 6 trường hợp, không có hộ nào chống đối, không hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, dự án cầu Thượng Cát hoàn thành GPMB mà không phải cưỡng chế trường hợp nào. Riêng giai đoạn 2, cả 94/94 hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi đều được vận động ký biên bản bàn giao mặt bằng.

Tại Khu đô thị mới G19, công tác GPMB cơ bản hoàn thành với 683/683 hộ dân, di chuyển 289/289 ngôi mộ. Khu đô thị mới G8 đã bàn giao mặt bằng 663/665 hộ, đạt 97,22% diện tích. Đối với Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long, hơn 95% hộ dân đã hợp tác kê khai, chưa phát sinh tình hình phức tạp về an ninh, trật tự.

Thực tiễn tại Thiên Lộc cho thấy, GPMB không chỉ là việc thực hiện các thủ tục thu hồi đất mà còn là quá trình giải quyết quyền lợi, tâm tư, nguyện vọng của người dân, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Trong đó, công tác tham mưu, chủ động đối thoại từ cơ sở đã góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” GPMB, giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ, phục vụ phát triển địa phương.