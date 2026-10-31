Công an xã Thăng An ra quân cao điểm 60 ngày đêm phòng, chống ma túy
Ngày 29-10, Công an xã Thăng An (TP Đà Nẵng) tổ chức ra quân thực hiện cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy trên địa bàn xã.
Trong 2 tháng thực hiện cao điểm, Công an xã Thăng An tiếp tục tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường rà soát, quản lý địa bàn, đối tượng; chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, chung tay xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.
Đợt cao điểm thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an xã Thăng An nhằm góp phần chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, giữ vững an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cong-an-xa-thang-an-ra-quan-cao-diem-60-ngay-dem-phong-chong-ma-tuy-post360243.html