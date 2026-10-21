Công an xã Thần Lĩnh tìm lại điện thoại đánh rơi cho thầy giáo người Ghana ngay trong đêm

Hai bạn trẻ đã hướng dẫn một giáo viên nước ngoài trình báo Công an xã Thần Lĩnh để tìm lại chiếc điện thoại bị đánh rơi.

Sáng 21/10, thông tin từ Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 21 giờ ngày 20/10/2026, Công an xã tiếp nhận thông tin báo từ ông David Mensal (sinh năm 1995, quốc tịch Ghana) là giáo viên dạy ở Trung tâm ngoại ngữ Việt Úc, đánh rơi một chiếc điện thoại iPhone khi đi qua địa bàn.

Ngay sau đó, Công an xã Thần Lĩnh đã khẩn trương xác minh, lần theo các thông tin, kiên trì truy tìm tung tích chiếc điện thoại.

Đến 23 giờ cùng ngày, sau 2 giờ nỗ lực, lực lượng Công an đã xác định được người nhặt được điện thoại là chị Đậu Thị Xuân (trú tại xã Thần Lĩnh), giúp ông David Mensal tìm lại tài sản.

Điều nói, 2 bạn trẻ Bùi Văn Trung và Đậu Quang Anh đã hướng dẫn, hỗ trợ ông đến Công an xã Thần Lĩnh trình báo. Trong lúc đó, chị Đậu Thị Xuân cũng đang tìm lại người đánh rơi điện thoại, có trách nhiệm khi nhặt được của rơi.

Chị Đậu Thị Xuân vui vẻ trả lại chiếc điện thoại cho người bị đánh rơi.

Sau đó, giáo viên người Ghana, ông David Mensal đã viết lời cảm ơn và chia sẻ trên trang cá nhân mạng xã hội, ghi nhận chân thành những người đã giúp đỡ mình tìm lại chiếc điện thoại.

Sự việc là sức mạnh đoàn kết của lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ của Công an xã và người dân đã để lại niềm tin tốt đẹp, ấn tượng về sự gần gũi và trách nhiệm.