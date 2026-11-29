Tuyến đường bị hư hỏng, Công an xã Tây Trà Bồng cắm biển cảnh báo

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng Công an xã đã đặt biển cảnh báo tại những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm, tuyên truyền người dân hạn chế đi lại qua các điểm có nguy cơ sạt lở, không chủ quan khi mưa lớn kéo dài. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý các tình huống phát sinh.

Cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở

Theo thống kê đến 19 giờ ngày 28-11, mưa lũ đã gây ngập tại 33 xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, làm 2.580 nhà dân bị ngập; 339 hộ với 1.381 nhân khẩu có nguy cơ sạt lở đất. Thiên tai cũng gây sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến giao thông, trong đó có tuyến đường Di Lăng - Trà Trung đi thôn Quế, đoạn qua xã Tây Trà Bồng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ tới, các khu vực trong tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20–50mm, có nơi trên 70mm. Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; tuyệt đối không đi qua, tập trung tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như đất nứt, cây nghiêng, đá rơi hoặc nước suối dâng cao đột ngột, cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và thông báo cho chính quyền, lực lượng chức năng để kịp thời xử lý.

Diễm Phúc