Công an xã Tây Ninh Hòa tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và ma túy cho học sinh

Ngày 12-11, Công an xã Tây Ninh Hòa tổ chức tuyên truyền chuyên đề phòng, chống bạo lực học đường và ma túy năm 2026 cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Ninh Hòa.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, lãnh đạo Công an xã Tây Ninh Hòa đã phổ biến kiến thức về phòng, chống bạo lực học đường; các hành vi bạo lực học đường, tác hại của bạo lực đối với sức khỏe, tâm lý và việc học tập. Đồng thời hướng dẫn học sinh cách ứng xử văn minh, giải quyết mâu thuẫn, không tham gia hoặc cổ vũ hành vi bạo lực. Ngoài ra, các em được tìm hiểu những loại ma túy thường gặp, nhất là ma túy ngụy trang dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử; nhận biết tác hại và cách phòng tránh, kiên quyết từ chối khi bị dụ dỗ sử dụng.

Các em nêu ý kiến của mình tại buổi tuyên truyền.

Báo cáo viên cũng đưa ra các câu hỏi, tình huống thực tế để học sinh trao đổi, xử lý cũng như cách ứng phó khi chứng kiến bạn bị bắt nạt, giải quyết mâu thuẫn và từ chối lời dụ dỗ sử dụng ma túy.

Thông qua buổi tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; đồng thời tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà trường trong công tác giáo dục, quản lý học sinh, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.