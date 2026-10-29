Công an xã tăng cường hoạt động tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh

Đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Quảng Bị phối hợp đơn vị đồng hành hướng dẫn người dân thực hành kỹ năng.

Sáng 27/10/2026, Công an xã Quảng Bị phối hợp đơn vị đồng hành tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho khoảng 250 người dân thuộc cụm dân cư số 1.

Bên cạnh phổ biến các quy định pháp luật, chương trình sử dụng video về tai nạn giao thông thực tế để giúp người dân nhận diện hành vi vi phạm, hiểu rõ hậu quả và nâng cao ý thức phòng ngừa. Người dân còn được hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe an toàn trên mô hình.

Công an xã Liên Minh tặng mũ bảo hiểm và hướng dẫn học sinh, giáo viên sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Cùng ngày, Công an xã Liên Minh phối hợp Trường Tiểu học Liên Minh A tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh; đồng thời phát mũ bảo hiểm cho học sinh khối 1, góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật ngay từ nhỏ.

Phát huy trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng

Tại xã Vật Lại, Công an xã phối hợp Trường THCS Vật Lại ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, ký cam kết phối hợp duy trì trật tự, hướng dẫn phụ huynh và học sinh chấp hành quy định khi đưa đón, đến trường và tan học.

Công an xã Vật Lại và Trường THCS Vật Lại đã tổ chức ký cam kết phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học.

Trước đó, ngày 26/10/2026, Công an xã Đa Phúc phối hợp Học viện Chính trị Công an nhân dân tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.600 học sinh Trường THCS Đa Phúc, tập trung vào phòng, chống bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử, vi phạm giao thông và nguy cơ trên không gian mạng.

Lực lượng chức năng thực hiện nội dung tuyên truyền tại xã Đa Phúc.

Cũng trong ngày 26/10, Công an xã Đại Xuyên phối hợp với Trường THCS Đại Xuyên – Phân hiệu Tri Thủy tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh ngay tại sân trường. Tham dự chương trình có các đồng chí Công an xã Đại Xuyên, đại diện Phòng Văn hóa – Xã hội, Ban Giám hiệu nhà trường cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho học sinh tại xã Đại Xuyên.

Thông qua những hoạt động thiết thực, Công an các xã tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; phát huy sự phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và Nhân dân, góp phần phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, xây dựng nếp sống văn minh và giữ gìn bình yên trên địa bàn Thủ đô.