Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM: Lan tỏa phong trào 'Ba nhất' từ những việc làm thiết thực

Vững nghiệp vụ để giữ bình yên từ cơ sở

Trung tuần tháng 9/2026 vừa qua, Công an xã Tân Vĩnh Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Tổ tuần tra 363. Đây là một trong những hoạt động cụ thể nhằm củng cố kiến thức, kỹ năng và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong công tác tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Hội nghị có 50 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng 90 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Vĩnh Lộc tham dự.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức nghiệp vụ, hội nghị còn dành thời gian để cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trao đổi trực tiếp về những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây là cách làm thiết thực, giúp lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại địa bàn có thêm kinh nghiệm xử lý những vụ việc cụ thể, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp khi tình huống xảy ra. Thông qua tập huấn, các lực lượng được củng cố kiến thức, kỹ năng cần thiết, qua đó nâng cao chất lượng tuần tra, khả năng phối hợp xử lý tình huống và góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

"Chắp cánh ước mơ” cho 2 nữ sinh vào học Trường Văn hóa CAND

Song song với tập huấn cho Tổ tuần tra 363, Công an xã Tân Vĩnh Lộc còn triển khai chương trình huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo kế hoạch của Công an TPHCM. Mục tiêu của chương trình là trang bị, cập nhật kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng xử lý tình huống và phương pháp công tác cho lực lượng trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư. Nội dung huấn luyện được xây dựng bám sát quy định pháp luật, chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TPHCM, đồng thời phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế tại địa phương.

Các nội dung được tập trung gồm: bồi dưỡng chính trị, pháp luật; nắm tình hình các đối tượng đang được quản lý tại địa phương; nhận diện một số loại ma túy mới; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở.

Đặc biệt, lực lượng còn được huấn luyện về tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; xử lý tình huống thực tế; kỹ năng giải quyết các vụ việc về an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ; kỹ năng phòng vệ cùng các nội dung quân sự, võ thuật. Việc chú trọng huấn luyện, thực hành xử lý tình huống cho thấy yêu cầu đặt ra không chỉ là "biết" mà còn phải "làm được", nhất là đối với lực lượng thường xuyên có mặt tại địa bàn dân cư, hỗ trợ Công an cấp xã trong các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính

Khi "gần dân nhất" không chỉ là khẩu hiệu

Trong Phong trào thi đua "Ba nhất", "Gần dân nhất" là nội dung được Công an xã Tân Vĩnh Lộc cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Tổ Cảnh sát khu vực (CSKV) Công an xã xác định, muốn làm tốt nhiệm vụ thì trước hết phải sâu sát địa bàn, gần gũi với Nhân dân, nắm được hoàn cảnh từng hộ, từng người. Bởi chỉ khi thực sự gần dân, người cán bộ Công an mới có thể hiểu người dân đang cần gì, gặp khó khăn ở đâu và lực lượng Công an có thể hỗ trợ như thế nào.

Từ quan điểm đó, thời gian qua, Tổ CSKV đã rà soát, hỗ trợ cấp giấy tờ tùy thân cho những nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn. Trong thực tế, có những trường hợp vì hoàn cảnh đặc biệt, hạn chế khả năng đi lại hoặc điều kiện gia đình nên việc trực tiếp đến cơ quan Công an làm thủ tục cấp căn cước gặp nhiều khó khăn. Thay vì để người dân tự xoay xở, CSKV chủ động rà soát, tìm hiểu, liên hệ và trực tiếp đưa những trường hợp này đến nơi làm thủ tục.

Đến tận nhà làm CCCD cho người có hoàn cảnh đặc biệt

Một chuyến đi có thể không dài, một thủ tục hành chính có thể không lớn, nhưng với người dân có hoàn cảnh đặc biệt, sự hỗ trợ ấy lại mang ý nghĩa thiết thực. Đó không chỉ là việc giúp hoàn thành một thủ tục mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ của cán bộ Công an cơ sở. Tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ” vì thế không chỉ nằm trên khẩu hiệu hay trong những lời phát động thi đua mà còn được thể hiện qua từng việc làm cụ thể, ngay từ địa bàn dân cư.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ giấy tờ tùy thân, Tổ CSKV còn quan tâm đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua công tác rà soát, nắm hộ, nắm người, CSKV phát hiện, tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh vào Trường Văn hóa Công an Nhân dân cho 2 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ việc tìm hiểu hoàn cảnh, thông tin về điều kiện tuyển sinh, tuyên truyền để gia đình hiểu và mạnh dạn cho các em đăng ký đến hướng dẫn, rà soát hồ sơ, cán bộ CSKV đồng hành cùng gia đình trong từng bước.

Thăm hỏi, chăm sóc người có hoàn cảnh khó khăn

Với các em, đó có thể là thêm một cơ hội học tập, rèn luyện và mở ra hướng đi mới cho tương lai. Với gia đình, sự đồng hành của cán bộ Công an là thêm một niềm tin, thêm một cánh cửa để con em mình tiếp tục học tập, trưởng thành. Những việc làm ấy tuy không phải là những chiến công lớn lao nhưng lại là những câu chuyện đẹp về người chiến sĩ Công an gần dân, hiểu dân và vì dân.

Một trong những nội dung được Công an xã Tân Vĩnh Lộc chú trọng là xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh, trật tự ngay tại cộng đồng dân cư. Ngày 14/8/2026, Công an xã Tân Vĩnh Lộc tổ chức Lễ kỷ niệm 21 năm "Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và Hội nghị "Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân" năm 2026.

Đây là dịp để lực lượng Công an, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và Nhân dân gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền về truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội nghị cũng là dịp biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng phong trào, dân vận, qua đó tạo khí thế thi đua tại khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Ra quân bóc xóa "quảng cáo bẩn"

Nói về định hướng triển khai trong thời gian tới, Thượng tá Vũ Hồng Dũng, Trưởng Công an xã Tân Vĩnh Lộc, cho biết Công an xã sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng, ban, ngành, Mặt trận và đoàn viên thanh niên thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, lực lượng Công an xã tiếp tục tham mưu giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời ngay từ khi vụ việc mới manh nha, không để phát sinh những "điểm nóng" phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Cùng với đó là đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, củng cố các mô hình tự quản, tự phòng hoạt động hiệu quả.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự cũng tiếp tục được chú trọng, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác, trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp; tiếp nhận, giải quyết thỏa đáng tố giác, tin báo về tội phạm. Công an xã cũng đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng xã Tân Vĩnh Lộc không ma túy vào năm 2030, đồng thời tiếp tục phối hợp với các lực lượng tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân cùng tham gia thực hiện.