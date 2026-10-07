Công an xã tận tình hỗ trợ tìm lại người thân sau 10 năm thất lạc

Ngày 7/10, Công an xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã chủ động xác minh nhân thân, phối hợp trao đổi thông tin với Công an xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai để làm rõ lai lịch người đàn ông mang tên Thân Trung Nhân (SN 1977), trú tại thôn Phú Phong, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, người đã mất liên lạc với gia đình từ năm 2016.

Công an xã Kim Ngân gặp mặt làm việc với thân nhân anh Thân Trung Nhân.

Được biết, năm 2016, anh Thân Trung Nhân đi làm công nhân tại một doanh nghiệp xi măng ở tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 20/12/2016, gia đình mất liên lạc với anh. Trong gần 10 năm qua, người thân đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm thông qua các kênh thông tin đại chúng và trực tiếp tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị phát hiện một người đàn ông có họ tên, đặc điểm và địa chỉ cư trú trùng khớp với anh Thân Trung Nhân mà gia đình anh thông báo tìm lâu nay. Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Kim Ngân đã chủ động xác minh nhân thân, phối hợp trao đổi thông tin với Công an xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai để làm rõ lai lịch người đàn ông trên địa bàn.

Anh Thân Trung Nhân và người thân được Công an xã Kim Ngân kết nối gặp mặt sau 10 năm mất liên lạc.

Sau khi xác minh, Công an xã Kim Ngân, Công an tỉnh Quảng Trị đã thông báo cho người thân anh Nhân biết sự việc, hướng dẫn gia đình đến địa phương làm thủ tục xác minh, tiếp nhận. Đồng thời, trước hoàn cảnh gia đình ở xa, việc đi lại gặp khó khăn, Ủy ban nhân dân xã Kim Ngân và Công an xã Kim Ngân đã hỗ trợ kinh phí để thân nhân anh Nhân đến Quảng Trị làm thủ tục đón người thân trở về.

Ngày 6/10/2026, ông Thân Trọng Tính (SN 1969) và anh Thân Trọng Nghĩa (SN 1989), cùng trú tại thôn Phú Phong, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, đã đến Công an xã Kim Ngân làm việc. Qua đối chiếu thông tin, xác minh nhân thân và nhận diện trực tiếp, gia đình xác nhận người đàn ông được phát hiện chính là anh Thân Trung Nhân.

Công an xã Kim Ngân, Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ anh Thân Trung Nhân về với người thân sau 10 năm mất liên lạc.

Việc Công an xã Kim Ngân kịp thời phát hiện, xác minh, thông báo và phối hợp bàn giao người mất liên lạc thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tận tụy của lực lượng Công an cấp xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý địa bàn và phục vụ nhân dân. Sự hỗ trợ thiết thực của UBND xã Kim Ngân và Công an xã Kim Ngân đã góp phần giúp gia đình nhanh chóng đoàn tụ với người thân sau nhiều năm mong mỏi.