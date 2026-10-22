Công an xã Tân Thành bắt quả tang 11 đối tượng đánh bạc

Các đối tượng liên quan và chủ nhà vào thời điểm lực lượng Công an phát hiện

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19/10, Công an xã Tân Thành tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà bà D.T.H. (SN 1952, trú thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành). Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Tại hiện trường, lực lượng Công an lập biên bản, thu giữ 8,96 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 15,3 triệu đồng trên người các đối tượng cùng các tang vật liên quan phục vụ việc đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm: T.V.P. (SN 1989), T.T.T. (SN 1983), H.T.T. (SN 1975), H.T.M. (SN 1976), N.T.H.H. (SN 1995), N.T.M.L. (SN 1984), N.C.Đ. (SN 1987), Đ.T.T.T. (SN 1992), N.T.K.T. (SN 1992), T.T.H. (SN 1984) và H.T.M.L. (SN 1970). Các đối tượng đều trú tại xã Tân Thành.

Hiện Công an xã Tân Thành đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng truy tìm những người bỏ chạy khỏi hiện trường để xử lý theo quy định pháp luật.