Công an xã Tân Đoàn hỗ trợ tìm kiếm công dân đi lạc mắc kẹt ở trong rừng

Trước đó, chiều ngày 20/9, Công an xã Tân Đoàn nhận được tin báo của anh Hoàng Văn Quân, sinh năm 1987, trú tại thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn về việc mất liên lạc với bố đẻ là ông Hoàng Văn Dùng, sinh năm 1963 khi đi vào rừng.

Lực lượng Công an xã Tân Đoàn sử dụng thiết bị Flycam để tìm kiếm công dân đi lạc

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng huy động lực lượng, tìm kiếm xuyên đêm. Đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại flycam (thiết bị bay không người lái) để rà soát các khu vực rừng sâu, địa hình hiểm trở. Cuộc tìm kiếm còn có sự tham gia phối hợp chặt chẽ của lực lượng chức năng và đông đảo người dân trên địa bàn xã.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tìm thấy người đi lạc

Sau thời gian khẩn trương tìm kiếm, bám sát địa bàn, đến khoảng 10 giờ sáng ngày 21/9, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy ông Hoàng Văn Dùng bị mắc kẹt tại khu rừng thuộc xóm Lục Môn, thôn Tồng Han. Tại thời điểm phát hiện, công dân trên có biểu hiện đuối sức, lực lượng chức năng đã hỗ trợ gia đình đưa ông Dùng đến Trạm Y tế xã để kiểm tra và theo dõi sức khỏe.

Cán bộ Công an xã Tân Đoàn đưa người đi lạc đến Trạm y tế xã

Cán bộ Trạm Y tế xã kiểm tra, theo dõi sức khỏe cho ông Hoàng Văn Dùng

Hành động kịp thời, hiệu quả của Công an xã Tân Đoàn đã thể hiện rõ tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng công an Nhân dân. Đồng thời củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và chăm lo đời sống người dân trên địa bàn.