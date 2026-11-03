Công an xã Tân An Hội xác minh vụ việc trong các clip lan truyền trên mạng xã hội

Hình ảnh được cắt từ video được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Tối 2-11, một số đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội. Một đoạn ghi cảnh một người mở cửa một chiếc ô tô, chất vấn hai người bên trong. Đoạn khác ghi cảnh tranh cãi, xô đẩy. Sau đó, nhiều tài khoản chia sẻ lại các đoạn clip, cắt ghép hình ảnh và đăng bình luận về những người trong cuộc.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo UBND xã Tân An Hội, công an xã đã mời những người liên quan làm việc. Đến thời điểm thông tin, cơ quan chức năng chưa công bố kết luận về vụ việc.

Quyền yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh bị phát tán trái pháp luật

Liên quan đến vụ việc, luật sư (LS) Nguyễn Trung Hiếu (Đoàn luật sư TPHCM) lưu ý cần phân biệt việc cung cấp thông tin để phản ánh sự việc với hành vi công khai hình ảnh, thông tin, đời tư nhằm bêu rếu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, cá nhân lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác có thể bị phạt 10-15 triệu đồng. Đồng thời bị buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm theo điểm a khoản 3 Điều 95 Nghị định này.

LS Hiếu lưu ý, nếu hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác và đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 về tội "Làm nhục người khác". Mức phạt cao nhất của tội này là 5 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1- 5 năm.

Luật sư Trần Duy Huy (Đoàn Luật sư TP Đồng Nai) cũng cho rằng người có hình ảnh, thông tin đời tư bị đăng tải trái pháp luật có quyền yêu cầu gỡ bỏ nội dung, xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.

Theo Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015, người bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín có quyền yêu cầu bồi thường chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại và phần thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút. Riêng khoản bù đắp tổn thất tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, mức tối đa bằng 10 lần mức lương cơ sở, tương đương 25,3 triệu đồng theo mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1-7-2026.

Luật sư Huy khuyến nghị người bị đăng tải hình ảnh, thông tin đời tư trái pháp luật cần lưu giữ chứng cứ, đường dẫn, hình ảnh liên quan, yêu cầu nền tảng gỡ bỏ nội dung, gửi đơn trình báo cơ quan công an hoặc khởi kiện ra tòa án để yêu cầu bồi thường. Ngoài ra, người đăng tải clip nhạy cảm không nên vì một phút nóng vội mà "bóc phốt" trên mạng vì có thể trở thành người vi phạm pháp luật. Cách ứng xử văn minh hơn là thu thập chứng cứ và làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền để xử lý hành vi vi phạm.