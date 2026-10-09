Công an xã Tam Hưng ra mắt Trung tâm chỉ huy bản đồ camera số

Chiều 9-10, Công an xã Tam Hưng Hưng tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm chỉ huy bản đồ camera số phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên toàn địa bàn.

Đại diện lãnh đạo xã Tam Hưng chúc mừng lễ ra mắt Trung tâm chỉ huy bản đồ camera số đặt tại trụ sở Công an xã Tam Hưng. Ảnh: Bình Minh

Trung tâm chỉ huy bản đồ camera số xã Tam Hưng được xây dựng và vận hành nhằm kết nối đồng bộ, tập trung dữ liệu của camera an ninh, gắn với việc tạo sơ đồ camera online trên ứng dụng Google Maps. Toàn bộ hệ thống có 135 camera, trong đó gồm 120 camera cố định (sử dụng năng lượng mặt trời kết nối không dây) và 15 camera PTZ có khả năng quay quét và zoom hình ảnh sắc nét.

Hệ thống có 135 camera an ninh, kết nối đồng bộ dữ liệu. Ảnh: Bình Minh

Để công tác triển khai đảm bảo bài bản, khoa học, trước đó, Công an xã Tam Hưng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng camera trên địa bàn, lựa chọn vị trí lắp đặt phù hợp nhằm xây dựng mạng lưới với mức độ bao phủ và khả năng tích hợp dữ liệu tối ưu.

Trung tâm chỉ huy bản đồ camera số được coi là “mắt thần” an ninh của Công an xã Tam Hưng. Ảnh: Bình Minh

Đại uý Bùi Huy Bình, Trưởng Công an xã Tam Hưng cho biết: Việc Trung tâm chỉ huy bản đồ camera số đi vào hoạt động sẽ giúp cho đơn vị tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, Trung tâm chỉ huy bản đồ camera số được coi là “mắt thần” an ninh, hỗ trợ lực lượng Công an nắm tình hình từ sớm, từ xa; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Vận hành hiệu quả trung tâm sẽ góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, cũng như hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Công an xã Tam Hưng đánh giá, lựa chọn vị trí lắp đặt camera bảo đảm mức độ bao phủ và khả năng tích hợp dữ liệu tối ưu. Ảnh: Bình Minh

“Lực lượng Công an xã sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống để kịp thời bổ sung, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân lắp đặt, kết nối camera trên các tuyến đường, khu dân cư và địa bàn trọng điểm, từng bước xây dựng mạng lưới giám sát đồng bộ trên toàn xã. Cùng với đó, đơn vị sẽ tích hợp, kết nối các nền tảng dữ liệu liên thông với Trung tâm chỉ huy của Công an thành phố; ứng dụng công nghệ phân tích thông minh nhằm nâng cao năng lực dự báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa”, Đại uý Bùi Huy Bình nhấn mạnh.