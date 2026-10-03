Công an xã Tam Hưng làm việc với các trường hợp tương tác trang, kênh có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước

Công an xã đã mời các chủ tài khoản đến trụ sở để làm việc, xác minh, làm rõ nội dung và mục đích của việc tương tác, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Tại buổi làm việc, các cá nhân đã giải trình về quá trình sử dụng tài khoản mạng xã hội và nguyên nhân thực hiện các hoạt động tương tác.

Theo Công an xã, các trường hợp này thừa nhận đã có hành vi tương tác với các nội dung nêu trên, do thiếu hiểu biết pháp luật, chưa nhận thức đầy đủ về nguồn gốc và tính chất của các trang, kênh hoặc tò mò, bộc phát hoặc nhất thời tương tác mà chưa lường hết hậu quả.

Công an xã Tam Hưng cũng đã tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội; phân tích, làm rõ phương thức hoạt động, tính chất và nội dung của các trang, kênh, nhóm có hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước mà các cá nhân đã tham gia theo dõi, tương tác.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng vi phạm. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Qua đó, các cá nhân nhận thức rõ trách nhiệm của mình khi tham gia hoạt động trên không gian mạng, hiểu được những nguy cơ và hậu quả của việc tiếp tay lan truyền các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá; ký cam kết không tái phạm, không tiếp tục theo dõi, bình luận, chia sẻ hoặc tương tác với các trang, kênh, nhóm có nội dung xấu, độc, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Từ vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, việc đăng tải, chia sẻ, tán phát, bình luận đồng tình hoặc có hành vi khác nhằm lan truyền các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi.

Người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng; chủ động kiểm chứng nguồn tin, không để bị lôi kéo, kích động bởi các thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Không theo dõi, tham gia, bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ sự đồng tình đối với các nội dung có dấu hiệu chống phá Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Khi phát hiện các trang, kênh, nhóm hoặc tài khoản có hoạt động đăng tải, phát tán thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần không tương tác, không chia sẻ, không phát tán, đồng thời thông báo cho cơ quan Công an để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.