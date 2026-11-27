Quang cảnh lễ bàn giao.

Tại hội nghị, Văn phòng Đảng ủy và Công an xã đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực cùng hồ sơ, tài liệu liên quan. Theo phân công, Công an xã có trách nhiệm chủ trì tham mưu, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về chuyển đổi số, Đề án 06, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Hữu Huân- Trưởng Công an xã Tam Hải cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy xã; đồng thời khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tiếp nhận, nghiên cứu và triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao. Trên cương vị mới, Công an xã sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tập trung tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và xây dựng chính quyền số tại địa phương.