Công an xã Tam Giang phối hợp hỗ trợ trục vớt tàu cá bị chìm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 15/10/2026, tàu cá mang biển kiểm soát CM 08372 TS do bà Châu Thị Thuý An, ngụ ấp Kinh 17, xã Tam Giang, làm chủ, đang neo đậu trên vùng biển thuộc xã Tam Giang, cách đất liền khoảng 1,2 hải lý thì bất ngờ bị nước tràn vào, dẫn đến chìm tàu.

Tàu được đóng bằng gỗ, dài 12,7 m, rộng 3,7 m, hoạt động khai thác thuỷ sản bằng hình thức đặt lú bát quái.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 4 người, gồm chủ tàu, tài công và 2 ngư phủ. Khi tàu chìm, cả 4 người bám vào các vật nổi để tìm cách bơi vào bờ. Đến khoảng 3 giờ ngày 16/10, cả 4 người vào được đất liền và được người dân đưa về nhà an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Giang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan và người dân hỗ trợ chủ phương tiện tổ chức trục vớt tàu cá, thu hồi ngư cụ, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Cán bộ Công an xã Tam Giang, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân phối hợp tìm kiếm, trục vớt tàu cá bị chìm.

Qua vụ việc, Công an xã Tam Giang khuyến cáo ngư dân cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của tàu, máy móc và hệ thống bơm thoát nước trước mỗi chuyến biển; đồng thời trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh và thiết bị thông tin liên lạc cần thiết.

Nhờ sự phối hợp của các lực lượng và người dân, tàu cá cùng ngư cụ đã được trục vớt. Thiệt hại cụ thể về tài sản đang được xác định.

Trong quá trình hoạt động trên biển, ngư dân cần thường xuyên kiểm tra phương tiện, theo dõi diễn biến thời tiết, nâng cao cảnh giác trong quá trình neo đậu tàu. Khi xảy ra sự cố, cần nhanh chóng sử dụng thiết bị cứu sinh, thông báo cho lực lượng chức năng và các phương tiện ở gần để được hỗ trợ kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại về tài sản./.