Công an xã Tả Phìn kịp thời hỗ trợ, khuyên giải thành công nam thanh niên có ý định tự tử

Nhận được tin báo, tổ tuần tra nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường. Các cán bộCông an xã đã bình tĩnh tiếp cận, kiên trì vận động, thuyết phục, động viên tinh thần và đưa anh Đ ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.

Công an xã Tả Phìn kịp thời vận động, khuyên giải một nam thanh niên có ý định tử tự.

Qua quá trình tìm hiểu động viên, thuyết phục, anh Đ đã dần ổn định tâm lý. Nguyên nhân khiến anh Đ dẫn đến hành động dại dột là do bị lừa đảo làm thẻ du lịch VIP qua mạng với số tiền lên đến 50 triệu đồng. Do lấy tiền từ công ty đang làm việc để chuyển, nghĩ không có khả năng trả nợ nên anh Đ đã có ý định tự tử.

Sau khi được Công an xã vận động và phối hợp với người thân, anh Đ đã ổn định tinh thần và được gia đình đón về. Ngay sau đó, gia đình anh Đ đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Tả phìn. Trong thư, gia đình bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và hành động kịp thời của cán bộ, chiến sĩ trong thời khắc nguy cấp, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an đã giúp người thân của mình trở về an toàn.

Đây không phải là lần đầu tiên Công an xã Tả Phìn kịp thời tham gia ngăn chặn những vụ việc tương tự.Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã nhiều lần tiếp cận, vận động, can ngăn người dân có ý định tự tử hoặc có hành vi đe dọa tính mạng bản thân, góp phần ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Trước đó, Công an xã Tả Phìn cũng đã vận động kịp thời trường hợp anh C.A.C (sinh năm 1989; trú tại xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai) cũng có ý định nhảy cầu Móng Sến tự tử vì gặp chuyện trục trặc trong gia đình, lại gánh thêm khoản nợ ngân hàng nghĩ không có khả năng trả nợ. Sau khi được Công an xã và gia đình vận động, anh C đã ổn định tinh thần, quay trở về Hà Nội làm việc.

Qua mỗi vụ việc cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và cách ứng xử gần gũi, chân thành của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tả Phìn đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an ngay từ cơ sở.

Công an xã Tả Phìn cũng khuyến cáo mỗi gia đình, người dân cần quan tâm hơn đến đời sống tinh thần của người thân, nhất là khi phát hiện những biểu hiện bất thường hoặc dấu hiệu có nguy cơ tự gây tổn hại tính mạng. Khi phát hiện tình huống nguy hiểm, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng Công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được hỗ trợ kịp thời; không tự ý tiếp cận, xử lý nếu không bảo đảm an toàn.