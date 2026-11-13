Công an xã Suối Tọ bắt giữ 4 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ tại hiện trường.

Các đối tượng bị bắt, gồm: Giàng A Gàn, sinh năm 1988; Sồng Thị Tồng, sinh năm 1991 đều trú tại xã Suối Tọ; Phùng Văn Kiên, sinh năm 1998, trú tại xã Phù Yên; Lò Văn Dũng, sinh năm 1990, trú tại xã Gia Phù. Vật chứng thu giữ 61 viên ma túy tổng hợp, 8,5g heroin và một số vật chứng khác có liên quan.

Vụ việc đang được Công an xã Suối Tọ tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định.