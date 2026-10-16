Công an xã Suối Dầu xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Ngày 16-10, Công an xã Suối Dầu phối hợp với Trường Mầm non Vành Khuyên tổ chức thành lập, triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại nhà trường.

Công an xã Suối Dầu phối hợp xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường Mầm non Vành Khuyên.

Mô hình hướng đến nâng cao trách nhiệm của phụ huynh, giáo viên và người dân trong việc chấp hành các quy định về giao thông, đặc biệt tại khu vực cổng trường vào giờ đưa, đón trẻ. Qua đó từng bước hạn chế tình trạng dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm và các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để mô hình phát huy hiệu quả thiết thực, Công an xã Suối Dầu đề nghị phụ huynh và người dân dừng, đỗ xe đúng nơi quy định, theo hướng dẫn của nhà trường; không đậu xe chắn cổng trường, gây ùn tắc hoặc cản trở việc đi lại; chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách cho trẻ khi đi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; chủ động làm gương cho trẻ bằng những hành vi giao thông văn minh, an toàn. Đối với học sinh cần thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên, di chuyển trật tự khi đến trường và ra về; không chạy nhảy, đùa nghịch dưới lòng đường hoặc khu vực phương tiện qua lại; đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện. Đồng thời, hình thành thói quen đi bộ đúng phần đường, sang đường tại nơi quy định; tích cực nhắc nhở bạn bè cùng chấp hành các quy tắc an toàn giao thông phù hợp với lứa tuổi...

Theo Công an xã Suối Dầu, việc xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an và nhà trường mà còn cần sự chung tay, đồng hành của mỗi phụ huynh và người dân. Công an xã mong muốn mỗi gia đình nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn cho trẻ em trên hành trình đến trường và xây dựng nếp sống giao thông văn minh tại địa phương.