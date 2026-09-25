Công an xã số hóa phương án bảo vệ người dân vùng thiên tai

Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, Công an xã Tu Mơ Rông đã rà soát địa bàn, xác định những hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng để xây dựng phương án bảo vệ, sơ tán và cứu hộ phù hợp.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông phát biểu tại chương trình.

Điểm mới của chương trình là việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng, chống thiên tai. Mỗi hộ dân được cấp một “Thẻ an toàn cộng đồng” có mã QR, tích hợp thông tin về nhân khẩu, vị trí nhà ở, địa điểm sơ tán và lực lượng được phân công trực tiếp hỗ trợ.

Khi quét mã QR, người dân có thể tra cứu các thông tin cảnh báo, dấu hiệu nguy hiểm, kỹ năng ứng phó, địa điểm sơ tán và người phụ trách hỗ trợ khi xảy ra thiên tai. Nhờ đó, mỗi gia đình chủ động biết cần liên hệ với ai, di chuyển đến đâu và thực hiện những gì khi có tình huống khẩn cấp.

Trao “Thẻ an toàn cộng đồng” cho người dân vùng thiên tai tại xã Tu Mơ Rông.

Đối với lực lượng ứng cứu, dữ liệu trên thẻ giúp nhanh chóng xác định vị trí hộ dân, số nhân khẩu và những người cần hỗ trợ. Từ đó, Tổ xung kích hỗ trợ phòng, chống thiên tai xã có thể triển khai phương án di dời đã được chuẩn bị trước, hạn chế bỏ sót người dân.

Tại chương trình, Công an xã và Đoàn Thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng mã QR, đồng thời đề nghị các hộ dán thẻ tại vị trí dễ nhận biết trong nhà để thuận tiện cho việc nhận diện, hỗ trợ khi xảy ra thiên tai.

Công an xã Tu Mơ Rông hướng dẫn người dân sử dụng "Thẻ an toàn cộng đồng".

Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông, cho biết thông qua “Thẻ an toàn cộng đồng”, Công an xã hướng đến việc chủ động bảo vệ người dân tại khu vực nguy cơ cao, xây dựng phương án cụ thể cho từng hộ, góp phần hạn chế thiệt hại về người khi xảy ra tình huống khẩn cấp.