Công an xã quyết liệt truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

Đối tượng Hoàng Nghĩa Tuấn bị Công an xã Măng Đen bắt giữ theo quyết định truy nã về tội: “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 14-7-2026, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã về tội: “Cố ý gây thương tích”, Hoàng Nghĩa Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Xác định công tác đấu tranh, bắt giữ đối tượng truy nã là nhiệm vụ trọng tâm để giữ vững ANTT trên địa bàn, Công an xã Măng Đen đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng trinh sát kiên trì bám sát địa bàn, xác minh, thu thập thông tin và rà soát từng mối quan hệ, dấu vết nhỏ nhất của đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng Tuấn cũng rất ranh mãnh khi cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân, hủy số điện thoại, xóa bỏ các tài khoản mạng xã hội, không thuê nhà trọ hay lưu trú cố định mà ngủ trực tiếp trên xe ô-tô và liên tục di chuyển nhằm tránh bị lực lượng chức năng truy vết.

Bằng sự quyết tâm, bền bỉ cùng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng Công an đã xác định Hoàng Nghĩa Tuấn đang ẩn náu trên phường Thuận Giao (TP Hồ Chí Minh). Ngay sau khi xác định chính xác vị trí nơi lẩn trốn của đối tượng, tổ công tác Công an xã Măng Đen đã phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương tiến hành vây bắt, khống chế Hoàng Nghĩa Tuấn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng truy bắt.

Hiện Công an xã Măng Đen đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Hoàng Nghĩa Tuấn cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Trịnh Quốc Quân- Trưởng Công an xã Măng Đen khẳng định, kết quả trên một lần nữa khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần mưu trí, dũng cảm và quyết tâm cao độ của lực lượng Công an xã Măng Đen. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm minh, dù đối tượng có lẩn trốn ở bất cứ đâu. Công an xã Măng Đen kêu gọi các đối tượng đang bị truy nã sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị Nhân dân tiếp tục tích cực phối hợp, cung cấp thông tin có giá trị về tội phạm cho lực lượng Công an để bảo đảm bình yên cuộc sống.