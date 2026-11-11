Công an xã Quảng Nguyên trao trả 40 triệu đồng cho người đánh rơi

Công an xã Quảng Nguyên hỗ trợ xác minh, trao trả 40 triệu động cho người đánh rơi.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 10-11, anh Hai đến Công an xã Quảng Nguyên trình báo về việc đánh rơi 40 triệu đồng (gồm 80 tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng) khi di chuyển qua địa bàn xã. Ngay sau đó, Công an xã đã hỗ trợ tìm kiếm tại các khu vực nghi vấn nhưng chưa có kết quả.

Đến sáng 11-11, ông Phàn Văn Hôn, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Quảng Nguyên đến Công an xã trình báo về việc nhặt được 40 triệu đồng trên tuyến đường ĐT197D, thuộc thôn Vinh Tiến, xã Quảng Nguyên khi đi tập thể dục buổi sáng. Do không xác định được người đánh rơi, ông Hôn đã chủ động mang số tiền đến cơ quan Công an nhờ tìm và trao trả cho người bị mất.

Qua xác minh, đối chiếu thông tin, Công an xã xác định số tiền ông Hôn nhặt được chính là tài sản anh Hai đã trình báo, hỗ trợ hai bên hoàn tất việc trao trả đầy đủ số tiền trên.

Hành động trung thực, trách nhiệm của ông Phàn Văn Hôn là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, xây dựng những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.