Công an xã Phước Năng (Đà Nẵng): Gần dân từ những việc thiết thực

Có mặt khi dân cần

Từ sáng 19/9 vừa qua, tại điểm tổ chức sát hạch giấy phép lái xe (ở xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) những người dân từ xã miền núi Phước Năng có mặt từ khá sớm. Với nhiều người, đây là lần đầu tham gia kỳ sát hạch nên tâm lý không tránh khỏi hồi hộp. Đường xa, không quen địa điểm thi, chưa nắm rõ các bước thực hiện càng khiến sự lo lắng tăng lên.

Nhưng lần này, bà con, đồng bào Gié-Triêng không phải tự tìm đường xuống điểm thi. Từ sáng sớm, cán bộ Công an xã Phước Năng đã trực tiếp đưa người dân đến nơi sát hạch. Tại điểm thi, cán bộ Công an xã kiểm tra, đối chiếu danh sách, nắm số lượng người tham gia; trao đổi với cán bộ làm nhiệm vụ sát hạch và hướng dẫn bà con đến đúng khu vực chờ thi.

Không có những việc quá lớn hay phức tạp. Chỉ là một lần kiểm tra danh sách, một lần chỉ đường, hướng dẫn thủ tục, hỏi han, động viên người dân trước giờ thi. Nhưng với những người từ địa bàn miền núi xuống, đó là sự hỗ trợ thiết thực.

Cán bộ Công an xã Phước Năng đưa người dân đến điểm sát hạch giấy phép lái xe tại xã Đại Lộc.

Công an xã Phước Năng: Gần dân từ những việc thiết thực

Chị Hồ Thị Hỏa, một trong những người dân Phước Năng tham gia kỳ sát hạch, chia sẻ rằng chị muốn thi lấy bằng lái xe nhưng điểm thi ở xa, bản thân lại không rành đường nên khá lo lắng.

“Được Công an xã hướng dẫn, hỗ trợ bà con đi thi như vậy tôi thấy rất yên tâm, thuận lợi hơn nhiều. Tôi rất cảm ơn các cán bộ Công an đã quan tâm, hỗ trợ bà con”, chị Hỏa nói.

Anh Hồ Văn Ngọt cũng lần đầu tham gia sát hạch. “Mình người đồng bào, lại ở xa, đường xuống dưới xuôi để thi bằng lái mình không có rành... may mà có các chú Công an xã hỗ trợ nên mọi người thuận lợi hơn trong việc đi lại, tham gia kỳ thi. Mình cảm thấy mừng, thấy vui khi được sự hỗ trợ này rất thiết thực, ý nghĩa”, anh Ngọt chia sẻ.

Để có mặt cùng người dân trong ngày sát hạch, Công an xã Phước Năng đã đồng hành từ trước đó khá lâu. Ngày 4/7/2026, đơn vị phối hợp với Trung tâm Đào tạo lái xe Hoàng Long tổ chức phát hồ sơ, tiếp nhận đăng ký, tuyển sinh và đào tạo giấy phép lái xe hạng A, A1 cho công dân trên địa bàn.

Người dân được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, nắm lịch học, nội dung ôn tập và các yêu cầu liên quan đến kỳ sát hạch. Sau thời gian học tập, ôn luyện và hoàn thiện các điều kiện dự thi, Công an xã tiếp tục phối hợp với Trung tâm Đào tạo lái xe Hoàng Long hỗ trợ phương tiện đưa, đón bà con đến điểm thi.

Tại đây, sự hỗ trợ tiếp tục được thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ: kiểm tra lại danh sách, trao đổi số lượng với cán bộ sát hạch, hướng dẫn những người còn lúng túng về thủ tục và khu vực chờ thi. Trong thời gian chờ, cán bộ Công an xã hỏi thăm, động viên bà con bình tĩnh thực hiện phần thi.

Với một địa bàn miền núi có diện tích tự nhiên 257,1 km², dân số khoảng 8.452 người, phần lớn là đồng bào Gié-Triêng, những trở ngại về khoảng cách địa lý, giao thông và điều kiện tiếp cận thông tin là vấn đề cần được tính đến khi triển khai các dịch vụ, thủ tục phục vụ người dân. Từ thực tế đó, Công an xã chọn cách làm bắt đầu từ nhu cầu của dân. chia sẻ với phóng viên Trung tá Phan Minh Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Phước Năng, cho biết: Qua nắm tình hình, đơn vị nhận thấy nhiều người dân có nhu cầu tham gia sát hạch lái xe nhưng điểm thi được tổ chức khá xa.

“Công an xã chủ động hỗ trợ bà con từ khâu tập hợp, thông báo thời gian, địa điểm, hướng dẫn những nội dung cần chuẩn bị và hỗ trợ di chuyển đến điểm thi”, Trung tá Phan Minh Ngọc nói. Việc hỗ trợ không chỉ nhằm tạo thuận lợi trong đi lại mà còn giúp người dân nắm được những thông tin cần thiết, chủ động thực hiện đúng các yêu cầu của kỳ sát hạch.

“Với lực lượng Công an xã, những vấn đề nào trong khả năng của mình, khi Nhân dân cần, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ, hướng dẫn để người dân được thuận lợi nhất và qua đó thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”, Trung tá Phan Minh Ngọc nhấn mạnh.

Công an xã Phước Năng đã kịp thời sử dụng xe ô tô chuyên dụng để đưa một nạn nhân bị tai nạn xe máy trên đường Hồ Chí Minh đến cơ sở y tế cấp cứu vào ngày 13/9/2026.

Nếu câu chuyện hỗ trợ người dân đi sát hạch cho thấy sự chủ động của Công an xã trong giải quyết những khó khăn rất đời thường thì một vụ tai nạn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh giữa tháng 9 lại cho thấy giá trị của sự có mặt kịp thời khi người dân gặp sự cố.

Khoảng 13h ngày 13/9, tại Km1394 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Ngok Ta Vak, xã Phước Năng, người dân phát hiện một người điều khiển xe mô tô tự ngã xuống đường, bị đa chấn thương. Nạn nhân là anh Trần Văn Thành (SN 2004, trú xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi). Trước đó, anh Thành điều khiển xe mô tô theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng thì bất ngờ tự ngã.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác Công an xã Phước Năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhận thấy nạn nhân bị thương cần được cấp cứu khẩn cấp, cán bộ, chiến sĩ lập tức sử dụng xe ô tô chuyên dụng của Công an xã đưa anh Thành đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Khâm Đức.

Trong tình huống cấp cứu, thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc cán bộ Công an xã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, trực tiếp đưa người bị nạn đến cơ sở y tế đã góp phần giúp nạn nhân được cấp cứu kịp thời.

Vẫn là một chiếc xe chuyên dụng của đơn vị. Vẫn là những cán bộ, chiến sĩ thường ngày bám địa bàn. Nhưng khi có người dân gặp nạn, phương tiện ấy lập tức được sử dụng để đưa người bị thương đến nơi cấp cứu. Ở cơ sở, tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” đôi khi được thể hiện bằng những hành động giản dị như vậy.

Giữ chắc địa bàn, không để ma túy len vào cộng đồng

Phía sau những việc làm trực tiếp với người dân là một nhiệm vụ âm thầm nhưng thường xuyên hơn: giữ vững ANTT trên địa bàn miền núi. Thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của giám đốc Công an TP Đà Nẵng về phòng, chống và kiểm soát ma túy, Công an xã Phước Năng xác định bám cơ sở, nắm chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng và chủ động phòng ngừa là những nhiệm vụ trọng tâm.

Trong năm 2026, Công an xã đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp chuyển hóa địa bàn, xây dựng xã không ma túy theo tiêu chí quy định. Kết quả, xã Phước Năng được UBND TP Đà Nẵng công nhận “địa bàn xã không ma túy” theo thông tin do đơn vị cung cấp.

Kết quả ấy đặt ra một yêu cầu mới: không chỉ đạt tiêu chí mà phải giữ vững địa bàn, không để những nguy cơ phát sinh trở thành vấn đề phức tạp.

Công an xã Phước Năng tiếp tục tham mưu UBND xã triển khai mô hình “Địa bàn xã không ma túy”, tập trung duy trì, củng cố và quản lý chặt chẽ địa bàn; không để phát sinh người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy mới; không hình thành điểm, tụ điểm ma túy; không để đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã về ma túy ẩn náu trên địa bàn.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được triển khai tại các thôn, khu dân cư. Người dân được nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, trách nhiệm quản lý, giáo dục con em; đồng thời được vận động chủ động cung cấp thông tin, tố giác hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Với địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, việc phòng ngừa từ cộng đồng càng có ý nghĩa. Khi mỗi gia đình, mỗi khu dân cư cùng tham gia, “pháo đài” phòng, chống ma túy được xây dựng ngay từ cơ sở. Đó chính là cách phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” được đưa vào những phần việc cụ thể ở cơ sở.

“Gần dân nhất” không chỉ là có mặt trong những thời điểm cao điểm, mà còn là hiểu những khó khăn rất bình thường của người dân; không chỉ tuyên truyền, vận động mà còn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ; không chỉ xử lý khi vụ việc xảy ra mà phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Ở Phước Năng, tinh thần ấy đang được thể hiện qua những việc tưởng như nhỏ: giúp một người dân miền núi bớt lo khi lần đầu xuống điểm thi; đưa một nạn nhân tai nạn giao thông đến cơ sở y tế trong lúc cấp thiết; kiên trì tuyên truyền, vận động để từng gia đình cùng chung tay giữ địa bàn không ma túy.

Những việc làm ấy không ồn ào, nhưng lại là thước đo gần gũi nhất của công tác Công an ở cơ sở. Bởi với người dân, sự gần gũi đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ việc có mặt đúng lúc, hỗ trợ đúng việc và đồng hành khi Nhân dân cần.

"Từ những việc làm cụ thể như vừa kể, Công an xã Phước Năng tiếp tục bám cơ sở, bám dân, bám địa bàn, giữ vững ANTT, góp phần tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, cộng đồng và nâng cao đời sống Nhân dân", Trung tá Phan Minh Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Phước Năng chia sẻ thêm.