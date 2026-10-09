Công an xã Phước Hiệp phát huy tinh thần gần dân, trọng dân

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Công an xã Phước Hiệp thông tin về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và những nỗ lực giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, người dân đã trực tiếp phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, đồng thời đóng góp ý kiến về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an xã trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Người dân đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Với tinh thần cầu thị, Công an xã Phước Hiệp nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp; trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để nâng cao chất lượng công tác, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Hội nghị là dịp để tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, phát huy vai trò của người dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân.

Thượng tá Phạm Văn Sơn – Trưởng Công an xã Phước Hiệp tiếp thu và giải đáp ý kiến nhân dân.

Thượng tá Phạm Văn Sơn – Trưởng Công an xã Phước Hiệp cho biết, thời gian đến đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quyết tâm giữ vững ổn định địa bàn, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.