Ngày 15-10, Công an xã Phước Hà tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở và cầu thị, Công an xã đã tổ chức rà soát, ghi nhận 34 ý kiến của người dân tại các thôn; tại hội nghị, tiếp tục tiếp nhận 3 ý kiến đóng góp, phản ánh của đại biểu và Nhân dân. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như: Trật tự, an toàn giao thông; phòng ngừa trộm cắp, tội phạm và vi phạm pháp luật; tình trạng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện vi phạm giao thông; tiếng ồn, gây mất trật tự trong khu dân cư; công tác quản lý cư trú...

Người dân xã Phước Hà phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các ý kiến, kiến nghị được lãnh đạo Công an xã Phước Hà nghiêm túc tiếp thu, trao đổi, giải đáp và làm rõ theo từng nội dung; đồng thời ghi nhận những vấn đề cần phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng Công an xã tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, ông Kiều Tấn Đạt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Hà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả của lực lượng Công an xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua, góp phần giữ vững địa bàn không để xảy ra phạm pháp hình sự, duy trì xã Phước Hà không ma túy. Chủ tịch UBND xã đề nghị Công an xã tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở; tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tiếp thu và giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân.