Công an xã Phước Chánh nhận đỡ đầu 9 học sinh Giẻ Triêng có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, 9 học sinh được nhận đỡ đầu sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng. Bên cạnh khoản hỗ trợ định kỳ, Công an xã còn tặng sách, vở, đồ dùng học tập và thường xuyên động viên các em trong quá trình học tập. Kinh phí thực hiện mô hình do cán bộ, chiến sĩ Công an xã đóng góp. Đơn vị cũng dự kiến vận động thêm các nguồn lực xã hội để duy trì hoạt động và kịp thời hỗ trợ các em khi phát sinh khó khăn.

“Không chỉ hỗ trợ về vật chất, mỗi cán bộ, chiến sĩ được phân công sẽ thường xuyên theo dõi tình hình học tập, rèn luyện và hoàn cảnh của từng học sinh. Công an xã đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường để nắm bắt tâm tư, kịp thời động viên khi các em gặp trở ngại trong học tập và cuộc sống. Chúng tôi mong muốn những việc làm cụ thể sẽ giúp các em có thêm động lực vượt qua hoàn cảnh, yên tâm học tập và trưởng thành. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ gần gũi hơn với các em, cùng gia đình và nhà trường chăm lo việc học tập, rèn luyện”, Thượng tá Trương Đức Thọ chia sẻ.