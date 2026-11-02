Công an xã Phú Xuyên xác minh vụ 16 học sinh tụ tập, đuổi đánh nhau

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 9-10-2026, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm học sinh đã có hành vi khiêu khích, thách thức và dùng dao đe dọa nhau. Sau đó, các học sinh tiếp tục tụ tập, xảy ra cãi chửi, đuổi đánh nhau bằng mũ bảo hiểm tại khu vực đường liên thôn Phú Mỹ.

Hình ảnh vụ ẩu đả tại xã Phú Xuyên ngày 9-10. Ảnh: Công an Hà Nội.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định 15 học sinh có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự. Hiện, Công an xã Phú Xuyên đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi và mức độ vi phạm của từng cá nhân để xử lý theo quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với các quy định về xử lý người chưa thành niên.

Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng một bộ phận học sinh giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi bạo lực, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những hậu quả nghiêm trọng. Gia đình và nhà trường cần tăng cường phối hợp trong quản lý, giáo dục học sinh; chú trọng trang bị kỹ năng kiểm soát cảm xúc, ứng xử và giải quyết mâu thuẫn, góp phần ngăn ngừa những vụ việc tương tự.