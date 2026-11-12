Công an xã Phú Xuyên: Một tháng phát hiện, xử lý 8 vụ việc liên quan đến ma túy

Kết quả này cho thấy sự chủ động của lực lượng Công an cơ sở, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xây dựng địa bàn không ma túy.

Làm sạch địa bàn dân cư

Thời gian qua, Công an xã Phú Xuyên tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát đối tượng, phối hợp với chính quyền các thôn triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Từ ngày 21-9 đến 14-10-2026, lực lượng Công an xã đã phát hiện, xử lý 8 vụ việc với nhiều hành vi vi phạm khác nhau.

Đối tượng sử dụng trái phép ma túy trên xe tải bị công an Phú Xuyên phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Điển hình, hồi 9h ngày 21-9, tại bãi xe Hoa Sức, thuộc đường liên thôn Nguyên Hanh - Quang Trung, Công an xã phối hợp với chính quyền thôn phát hiện Trần Văn Thắng (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1983) và Trần Bé (sinh năm 1978), cùng đăng ký thường trú tại phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy, cùng một ô tô biển kiểm soát 74H-03122. Vụ việc được chuyển Phòng PC04 tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Tiếp đó, ngày 9-10, tại thôn Khôn Thôn, Công an xã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Cao Cường (sinh năm 1977, trú tại địa phương) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,436g heroin. Qua đấu tranh, Cường khai nhận mua ma túy của Hoàng Thị Nhung (sinh năm 1957, còn gọi là Bé Chấu, cùng trú tại thôn Khôn Thôn) để sử dụng. Đến khoảng 11h cùng ngày, Nhung đến Công an xã đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 4,368g heroin. Tổng khối lượng heroin thu giữ trong vụ việc là 4,804g.

Đối tượng Nguyễn Quốc Huy. Ảnh: Công an cung cấp.

Một vụ việc khác được phát hiện vào rạng sáng 14-10 tại thôn Nam Quất. Trong quá trình phối hợp với chính quyền thôn làm nhiệm vụ, Công an xã kiểm tra nhà Tạ Quang Ngọc (sinh năm 2001, trú tại địa phương), phát hiện tại đây có Lâm Hồng Minh (sinh năm 2004, cùng trú tại thôn Nam Quất). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,113g Methamphetamine.

Ngoài các vụ việc nêu trên, Công an xã Phú Xuyên còn phát hiện, xử lý nhiều trường hợp liên quan đến tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng lưu ý, qua rà soát người sau cai nghiện, ngày 8-10, lực lượng Công an tiếp nhận Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1994, trú tại thôn Mỹ Lâm) tự nguyện giao nộp 0,171g Methamphetamine. Ngày 12-10, một trường hợp khác là Hoàng Đức Nhung (sinh năm 1971, trú tại thôn Cổ Châu), thuộc diện quản lý sau cai nghiện, được phát hiện dương tính với Methamphetamine qua xét nghiệm.

Theo thống kê, trong tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 vụ án, 7 bị can liên quan đến các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy theo các Điều 249, 251, 255 và 256a Bộ luật Hình sự.

Những vụ việc trên cho thấy ma túy vẫn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập địa bàn dân cư với nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau. Đặc biệt, tình trạng người sau cai nghiện tiếp tục sử dụng ma túy đặt ra yêu cầu phải kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh, xử lý với quản lý, hỗ trợ và phòng ngừa tái nghiện.

Đồng bộ giải pháp, hướng tới địa bàn không ma túy

Xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 8-1-2026 của UBND thành phố về phòng, chống ma túy và xây dựng xã, phường không ma túy năm 2026 xác định yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy; lấy phòng ngừa là chính, chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Các đối tượng thường lựa chọn vị trí vắng người qua lại để thực hiện hành vi sử dụng ma túy trái phép. Ảnh: Công an cung cấp.

Đáng chú ý, thành phố giao Công an thành phố Hà Nội giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy; phối hợp với các sở, ngành và chính quyền xã, phường nắm chắc tình hình, rà soát địa bàn, đấu tranh triệt xóa các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Một trong những yêu cầu đặt ra là phát hiện, triệt xóa 100% các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, không để tái diễn phức tạp.

Cùng với đó, Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28-2-2026 về triển khai Dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 tiếp tục nhấn mạnh việc nâng cao năng lực cho lực lượng cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy tại cộng đồng.

Ngoài ra, Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 14-5-2026 của UBND thành phố cũng phát động chiến dịch truyền thông với chủ đề “Hà Nội - chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”, đồng thời mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy. Phương châm “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống ma túy” được xác định là thông điệp xuyên suốt, khẳng định trách nhiệm của cộng đồng trong cuộc đấu tranh này.

Tại xã Phú Xuyên, trao đổi về nhiệm vụ thời gian tới, Trung tá Trần Văn Cảnh, Phó Trưởng Công an xã, cho biết: Công an xã tiếp tục xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; trong đó tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát, quản lý các đối tượng có nguy cơ, nhất là người nghiện và người sau cai nghiện. Cùng với đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lực lượng Công an chú trọng công tác tuyên truyền, phối hợp với chính quyền các thôn và đoàn thể để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân.

Theo Trung tá Trần Văn Cảnh, công tác phòng ngừa cần bắt đầu từ mỗi gia đình và khu dân cư. Người dân cần quan tâm, quản lý, giáo dục con em, chủ động phát hiện những biểu hiện bất thường, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu mua bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với người sau cai nghiện, cần có sự phối hợp, hỗ trợ của gia đình, chính quyền và các đoàn thể để ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Thực tiễn tại Phú Xuyên cho thấy, đấu tranh với tội phạm ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà cần sự tham gia thường xuyên, trách nhiệm của cả cộng đồng. Kết hợp quyết liệt trấn áp tội phạm với quản lý chặt chẽ địa bàn, tuyên truyền phòng ngừa và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập là giải pháp quan trọng để từng bước đẩy lùi ma túy, góp phần xây dựng xã Phú Xuyên an toàn, không ma túy.