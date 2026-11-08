Công an xã Phú Nghĩa triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh
Công an xã Phú Nghĩa vừa triệt phá thành công một ổ nhóm trộm cắp liên tỉnh gồm 5 đối tượng, sinh sống tại 3 tỉnh thành khác nhau, tất cả đều không có công việc ổn định, không nơi ở cố định, quen biết nhau qua mạng xã hội sau đó tụ tập tại một quán Internet bàn bạc kế hoạch rồi chia nhau tỏa đi trộm cắp. Đáng chú ý, trong nhóm có cả những đối tượng chưa đủ 16 tuổi.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cong-an-xa-phu-nghia-triet-pha-o-nhom-trom-cap-xe-may-lien-tinh-246261108203612876.htm