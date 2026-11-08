Công an xã Phú Nghĩa triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh

Một gia đình bốn người cần khoảng 36 lít nước uống cho ba ngày. Chuẩn bị túi 72 giờ không cần tốn kém: bắt đầu từ những gì sẵn có trong nhà, bổ sung dần theo nhu cầu thực tế. Một chiếc túi làm sẵn, dù đắt tiền, chưa chắc đã có đủ những thứ thật sự cần.