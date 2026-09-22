Công an xã Phù Mỹ Nam kịp thời đưa người phụ nữ đi lạc về với gia đình

Trước đó, Công an xã Phù Mỹ Nam nhận được tin trình báo của gia đình bà Nguyễn Thị Bích Nhung (trú thôn Đại Thuận) về việc: Vào lúc 9 giờ ngày 21-9, dì bà Nhung là bà Trần Thị Kim (SN 1971, trú cùng địa phương) bị lạc trong lúc đi hái nấm, đến chiều vẫn chưa thấy về.

Do bà Kim có tiền sử bệnh tật, tinh thần không được minh mẫn nên gia đình rất lo lắng, tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Nhận được tin báo, Công an xã Phù Mỹ Nam nhanh chóng phối hợp cùng các lực lượng trên địa bàn tổ chức tìm kiếm, mục tiêu là tìm thấy nạn nhân trong thời gian sớm nhất để đảm bảo an toàn vì lúc này trời mưa to, thời tiết xấu.

Gia đình bà Kim cảm ơn Công an xã Phù Mỹ Nam và các đơn vị tham gia giúp đỡ tìm người thân. Ảnh: Quốc Khánh

Công an xã cũng gửi thông tin nhận dạng nạn nhân đến Công an các xã lân cận và thông báo qua các tài khoản mạng xã hội của đơn vị, đề nghị người dân hỗ trợ cung cấp thông tin.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Phù Mỹ Nam nhận được thông tin bà Kim đi lạc ở khu vực tổ dân phố Bả Canh (phường An Nhơn), cách nhà hàng chục km, trong tình trạng kiệt sức sau nhiều giờ dầm mưa.

Lực lượng Công an xã và Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Đại Thuận nhanh chóng di chuyển đến hiện trường để chăm sóc và đưa bà Kim về với gia đình.

Ngày 22-9, gia đình bà Kim gửi thư cảm ơn Công an xã Phù Mỹ Nam và các lực lượng vì đã hết lòng hỗ trợ gia đình trong lúc người thân gặp hoạn nạn.