Công an xã Phú Giáo: Bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh

Trước đó, vào ngày 17/9 lực lượng Công an xã Phú Giáo đang đi tuần tra thì phát hiện xe mô tô nhãn hiệu Exciter màu xanh-đen gắn biển số 49T1-387.38 có dấu hiệu nghi vấn nên đã bí mật theo dõi. Khi 2 đối tượng đi đến gần khu vực Trạm dừng nghỉ Thành Công thì Tổ tuần tra 363 Công an xã đã tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện Nguyễn Thanh Huy, HKTT: 96 Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc, TPHCM. Đối tượng đã có tiền án về tội cướp giật tài sản, ra tù năm 2023 và điều khiển xe chở theo Trần Thiên Cung, HKTT: Tổ 3, ấp 3, xã Châu Pha, TPHCM có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích.

Cả hai đối tượng Nguyễn Thanh Huy và Trần Thiên Cung bị bắt giữ

Trong quá trình kiểm tra Công an xã phát hiện Huy và Cung mang theo nhiều tiền mặt trong người cùng với 2 biển số xe giả và biển số 49T1-387.38 gắn trên xe đang điều khiển không phải biển đăng ký theo xe nên Công an xã mời cả hai đối tượng về trụ sở làm việc. Quá trình làm việc, Cung và Huy khai nhận đang đi tìm nhà nào sơ hở để đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Cả 2 thừa nhận, vào ngày 15/9 đã thực hiện 1 vụ trộm bằng thủ đoạn đột nhập vào nhà người dân ở ấp 5, xã Phú Giáo, TPHCM lấy đi số tiền 900 ngàn đồng. Cũng bằng thủ đoạn trên, vào ngày 17/9/2026 cả hai đối tượng đã đột nhập vào một nhà dân tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đông trộm cắp được tài sản lớn trị giá hơn 100 triệu đồng.

Các đối tượng dùng nhiều biển số giả để đi trộm cắp

Hiện Công an xã Phú Giáo đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM và Phòng PC02 Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đấu tranh xác minh hành vi phạm tội của 2 đối tượng. Dịp này, Công an xã Phú Giáo cũng cảnh báo người dân khi vắng nhà hay đi ngủ phải đóng cửa cẩn thận, cất giữ xe, tài sản có giá trị an toàn. Khi phát hiện đối tượng nghi vấn thì lập tức báo ngay cho Công an xã sẽ được hỗ trợ, giải quyết.