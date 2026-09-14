Công an xã Phong Nha kịp thời ngăn nam thanh niên đứng trên lan can cầu

Hình ảnh nam thanh niên đứng ở độ cao lớn so với mặt nước, tiềm ẩn nguy cơ trượt chân, rơi xuống sông. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 14/9, trong lúc di chuyển qua khu vực cầu Xuân Sơn (xã Phong Nha, Quảng Trị) một cán bộ Công an xã Phong Nha đã kịp thời phát hiện và tiếp cận, đưa một nam thanh niên có biểu hiện bất thường đang đứng, di chuyển trên lan can cầu ra khỏi khu vực nguy hiểm, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố đáng tiếc.

Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 14/9, Đại úy Bùi Đăng Liêm, cán bộ Công an xã Phong Nha (Quảng Trị) đã phát hiện một nam thanh niên trèo ra đứng và di chuyển trên phần lan can cầu Xuân Sơn. Thời điểm này trời đang mưa, bề mặt thành cầu trơn trượt, trong khi vị trí nam thanh niên đứng ở độ cao lớn so với mặt nước, tiềm ẩn nguy cơ trượt chân, rơi xuống sông.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm đến tính mạng, Đại úy Bùi Đăng Liêm nhanh chóng, khéo léo áp sát, tiếp cận an toàn, kịp thời khống chế và đưa nam thanh niên rời khỏi khu vực nguy hiểm. Sau đó, nam thanh niên được đưa về trụ sở Công an xã Phong Nha để hỗ trợ ổn định tâm lý và liên hệ với gia đình.

Hành động nhanh nhạy, bình tĩnh và tinh thần trách nhiệm của Đại úy Bùi Đăng Liêm đã góp phần ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố đáng tiếc, được người dân ghi nhận, đánh giá cao, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”./.