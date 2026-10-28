Công an xã Phan Thanh giữ vững an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phan Thanh là xã vùng sâu, vùng xa, được sáp nhập trên cơ sở 2 xã: Mai Long, Phan Thanh, dân cư phân bố không tập trung. Đặc điểm địa bàn đặt ra yêu cầu công tác bảo đảm ANTT phải được triển khai sâu sát, thường xuyên, gắn với từng xóm, từng khu dân cư.

Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh gắn với duy trì, nhân rộng các mô hình thiết thực như: “Camera an ninh”, “Quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng”. Qua đó củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

9 tháng năm 2026, Công an xã Phan Thanh chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh; phát hiện, xử lý 18 vụ/20 đối tượng liên quan đến ANTT. Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường với 69 lượt, 208 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, xử lý 11 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tích cực vận động, thu hồi 9 khẩu súng kíp, 4 khẩu súng cồn, 2 nòng súng và 1 ná bắn đạn bi... Công an xã phân công nhiệm vụ cụ thể từng tổ công tác, bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với đoàn thể, thôn xóm. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, việc ứng dụng công nghệ được đẩy mạnh, giúp cập nhật thông tin, cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo đến người dân nhanh chóng.

Trưởng xóm Bình Đường Triệu Tòn Kiều cho biết: Lực lượng Công an chính quy về cơ sở gần gũi với nhân dân, thường xuyên bám sát địa bàn, đến từng hộ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật. Những vấn đề như giữ gìn ANTT, quản lý cư trú hay phòng tránh lừa đảo trên mạng đều được cán bộ giải thích cụ thể, dễ hiểu; những băn khoăn của người dân được phản ánh để cùng phối hợp giải quyết. Nhờ vậy nhiều vấn đề phát sinh được nắm bắt, xử lý ngay từ xóm.

Công an xã Phan Thanh nhận đỡ đầu, hỗ trợ trẻ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Thông qua việc thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe, lực lượng Công an không chỉ nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng mà còn đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân. Qua đó phát huy vai trò của mỗi người dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường “sức đề kháng” trước các luận điệu xuyên tạc, kích động chia rẽ dân tộc. Cùng với đó, việc xây dựng lực lượng Công an cơ sở theo hướng chính quy, tinh nhuệ, am hiểu địa bàn luôn được chú trọng. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ không chỉ vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ mà còn gần dân, hiểu dân, tôn trọng phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc, góp phần tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Các hồ sơ từ đăng ký cư trú, cấp căn cước công dân đến xác nhận giấy tờ đều được tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, công khai, minh bạch với 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến; 100% hồ sơ được số hóa. Đáng chú ý, 578/578 lượt đánh giá mức độ hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Để bảo đảm ANTT bền vững, Công an xã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện để có hướng khắc phục, điều chỉnh, bảo đảm chính sách đến với đồng bào đầy đủ. Nhờ triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp, tình hình an ninh dân tộc trên địa bàn xã cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp kéo dài.

Thiếu tá Nông Hoàng Tuấn, Trưởng Công an xã Phan Thanh cho biết: Công an xã tiếp tục bám sát cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, tăng cường khối đại đoàn kết và duy trì sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thông qua các video ngắn, hình ảnh trực quan về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm mới. Tập trung phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT tại các xóm.