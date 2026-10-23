Công an xã ở Quảng Ngãi hỗ trợ người dân trao trả 350 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Sáng 23/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an xã Đăk Tô vừa hỗ trợ một công dân trên địa bàn xã Đăk Tô xác minh, trao trả số tiền 350 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm.

Công an xã Đăk Tô hướng dẫn, hỗ trợ bà Châu chuyển trả 350 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: CAQNg.

Người bất ngờ nhận được số tiền 350 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng cá nhân là bà Nguyễn Thị Châu (trú thôn Đăk Tô 4, xã Đăk Tô). Tài khoản chuyển tiền nhầm mang tên Nguyen Quoc Quy, với nội dung giao dịch “Chuyển tiền”.

Sau khi phát hiện số tiền trên trong tài khoản, bà Châu đã chủ động liên hệ Công an xã Đăk Tô trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trao trả cho chủ sở hữu. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đăk Tô đã khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc.

Qua xác minh, Công an xã Đăk Tô xác định người chuyển nhầm số tiền trên là ông Nguyễn Quốc Quy (SN 1984, trú ấp Kiên Tân, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang). Vào ngày 22/10, Công an xã Đăk Tô đã chủ động phối hợp với Công an xã Kiên Lương hướng dẫn bà Châu thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển trả toàn bộ 350 triệu đồng cho ông Quy, bảo đảm đúng người, đúng tài sản.

Nhận lại số tiền lớn tưởng chừng bị thất lạc, ông Quy bày tỏ sự xúc động, biết ơn trước hành động trung thực của bà Châu và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an hai địa phương. Ông Quy đã gửi thư cảm ơn đến bà Châu cùng lực lượng Công an vì đã tận tình hỗ trợ, giúp ông nhận lại đầy đủ tài sản.