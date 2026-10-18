Công an xã ở Lâm Đồng giúp dân khắc phục hậu quả sạt lở

Vào lúc 19h ngày 17/10, do xảy ra mưa lớn trên địa bàn xã La Dạ làm 2 điểm sạt lở, đất, đá tràn mặt quốc lộ 55, đoạn qua thôn Đa Mi 1, xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng, gây ách tắc giao thông. Đất, đá cũng tràn vào nhà một số hộ dân, trong đó có hộ bà Nguyễn Thị Thu (SN 1959, tổ 7, thôn Đa Mi 1, xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng). Hậu quả, nhiều tài sản như tủ lạnh, xe máy và đồ dùng sinh hoạt của một số nhà dân bị ngập, hư hỏng.

Máy xúc đang hoạt động, khắc phục hậu quả sạt lở.

Công an xã La Dạ đã nhanh chóng cắt cử 16 CBCS và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Thực hiện nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ" (Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và "3 sẵn sàng" (Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả), Công an xã La Dạ đã nhanh chóng đặt biển báo, phân luồng giao thông đồng thời điều động 2 xe múc tới dọn dẹp ⁠các điểm sạt lở trên trục đường thuộc Quốc lộ 55. Đến 21h cùng ngày, giao thông qua các điểm sạt lở đã được thông suốt.

Công an xã La Dạ vừa hỗ trợ dọn dẹp đất đá tràn ra đường vừa đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài ra, Công an xã cũng đã chủ động hỗ trợ di dời tài sản của hộ bà Nguyễn Thị Thu đến nơi an toàn. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Bùn đất tràn vào nhà dân khiến nhiều tài sản bị hư hỏng.

Từ ngày 6 - 9/10, mưa lớn kéo dài gây ra một số điểm sạt lở, đoạn qua xã La Dạ, trên tuyến Quốc lộ 55. Lực lượng chức năng cũng đã kịp thời khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông trên toàn tuyến được thông suốt.