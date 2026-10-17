Công an xã ở Cao Bằng chung tay mang ánh sáng đến các hộ dân trên núi cao

Chung sức đưa điện về xóm núi

Tại nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cao Bằng, có điện phục vụ sinh hoạt vẫn là mong mỏi của người dân. Địa hình núi cao, bị chia cắt, giao thông khó khăn, khoảng cách đến lưới điện hiện hữu lớn khiến việc kéo điện đến từng hộ đòi hỏi kinh phí cao và thời gian triển khai kéo dài.

Công an xã phối hợp với các lực lượng vận chuyển vật tư, tấm pin lên nhà các hộ dân chưa có điện.

Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh còn 6.197 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia ổn định. Trong đó, 542 hộ thuộc 81 cụm, xóm của 23 xã, phường đang sinh sống tại những khu vực đặc biệt khó khăn, chưa có khả năng tiếp cận điện lưới trong thời gian ngắn.

Trước thực tế đó, tỉnh Cao Bằng xây dựng đề án huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các hộ dân bằng hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đây là giải pháp trước mắt, phù hợp với điều kiện địa hình, có thể triển khai nhanh, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng và sinh hoạt thiết yếu.

Công an xã Nguyên Bình vận chuyển vận chuyển vật tư, hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các hộ dân chưa có điện sinh hoạt.

Theo đề án, tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ 542 hộ dân khoảng 10 tỷ đồng, kinh phí của tỉnh vận động các đơn vị cơ quan, doanh nghiệp. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa góp phần giảm áp lực ngân sách, đồng thời giúp người dân ở những nơi chưa thể kéo điện lưới sớm được tiếp cận nguồn điện phục vụ cuộc sống.

UBND tỉnh Cao Bằng giao Công an tỉnh chủ trì thực hiện việc mua, lắp đặt. Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai lắp đặt điện mặt trời, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ thiết bị sau bàn giao.

Mỗi hộ dân khó khăn, chưa có điện sinh hoạt được hỗ trợ một bộ pin năng lượng mặt trời. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở còn trực tiếp vận chuyển vật tư, thiết bị, hỗ trợ lắp đặt tại nhà dân, nhất là những hộ ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn.

Công an xã Quảng Lâm phối hợp với các đơn vị liên quan vận chuyển pin năng lượng mặt trời, thiết bị và lắp đặt cho các hộ dân.

Tại xã Quảng Lâm, từ tháng 8/2026, Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan vận chuyển pin năng lượng mặt trời và thiết bị đến các hộ được hỗ trợ. Tuy nhiên, đường lên nhà nhiều hộ quanh co, dốc cao, xe chỉ có thể chở thiết bị đến chân núi. Từ đó, cán bộ Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân cùng khiêng từng tấm pin, bình ắc quy, cột sắt, bao xi măng, cát vượt dốc, đưa lên tận nhà.

Trung úy Lương Xuân Hoàng, cán bộ Công an xã Quảng Lâm cho biết, 106 hộ thuộc diện hỗ trợ đều sống ở những khu vực chưa có điện, nhiều nhà nằm trên đỉnh núi cao, cách xa khu dân cư. Mỗi tấm pin nặng khoảng 36kg, chưa kể bình ắc quy và các vật liệu lắp đặt, khiến việc vận chuyển lên núi khá vất vả. Cán bộ, chiến sĩ phải phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân để đưa từng thiết bị đến nơi.

Anh Nguyễn Như Lai, cán bộ kỹ thuật Tổng Công ty CP Công trình Viettel, chia sẻ, khó khăn lớn nhất khi lắp đặt điện mặt trời cho người dân Quảng Lâm là đường đi. Xe máy chỉ di chuyển được một đoạn, phần lớn quãng đường còn lại phải đi bộ, leo dốc, vượt những đoạn núi đá cheo leo. Các hộ nằm rải rác trên sườn núi nên mỗi lần lắp đặt đều mất nhiều thời gian, công sức.

“Những ngày vừa qua, cán bộ Công an xã và anh em kỹ thuật chia thành từng nhóm, vận chuyển thiết bị, tổ chức lắp đặt cho 14 hộ ở Nặm Tàu và 24 hộ ở Khau Long. Có xóm cách trung tâm xã hơn 20km nhưng phải đi mất mấy tiếng đồng hồ. Nhiều hôm lắp xong cho bà con thì trời đã tối”, anh Lai cho biết.

Những bộ pin được đưa đến các gia đình góp phần giúp người dân có thêm điều kiện sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, học tập và từng bước cải thiện đời sống.

Ở xóm Nậm Pục, gia đình ông Sùng Giống Páo có 10 người, từ lâu phải sinh hoạt trong điều kiện thiếu điện. Nghe tin được hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời, gia đình ông vui mừng, cùng cán bộ vận chuyển thiết bị lên nhà.

“Nhà tôi ở trên núi cao, đi lại vất vả. Nghe tin được hỗ trợ điện mặt trời, gia đình vui lắm. Khi cán bộ Công an gọi xuống núi cùng mang thiết bị lên, chúng tôi đi ngay. Giờ có ánh điện, buổi tối không còn tối tăm như trước, sinh hoạt thuận tiện hơn nhiều”, ông Páo chia sẻ.

Cùng chung niềm vui ấy, anh Sùng Giống Lỳ ở xóm Khau Noong cho biết, từ khi có điện, gia đình có thể sạc điện thoại, làm việc vào buổi chiều tối. Ánh sáng cũng giúp con cháu có thêm điều kiện học tập, không còn phải xoay xở trong bóng tối như trước.

Thiếu tá Nông Văn Bưu, Phó trưởng Công an xã Quảng Lâm cho biết, trong tổng số 106 hộ được hỗ trợ, Công an xã đã phối hợp vận chuyển pin, ắc quy, giá đỡ và vật liệu xây dựng đến tận nhà dân. Đến nay, nhiều hộ đã hoàn thành lắp đặt, số còn lại đang chờ kỹ thuật viên triển khai. Công an xã tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan đẩy nhanh tiến độ, giúp người dân sớm có điện sử dụng.

Tại xã Yên Thổ, trong tổng số 94 hộ được hỗ trợ, từ ngày 28/9 đến nay, Công an xã đã phối hợp vận chuyển thiết bị, hỗ trợ lắp đặt cho 64 hộ. Sự tham gia trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ góp phần tháo gỡ khó khăn trong khâu vận chuyển, đẩy nhanh tiến độ đưa điện đến các gia đình.

Công an xã Nguyên Bình hỗ trợ lắp đặt điện năng lượng mặt trời cho 10 hộ dân.

Ngày 16/10, Công an xã Nguyên Bình huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tại địa phương vận chuyển thiết bị, hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện cho 10 hộ dân chưa có điện sinh hoạt tại các xóm Thể Dục, Pác Măn và Thái Học. Từ việc đưa cột sắt, giá đỡ, xi măng đến tận nhà đến dựng cột, lắp giàn pin và đấu nối hệ thống, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chung tay cùng người dân hoàn thiện công trình.

Thiếu tá Trương Việt Hùng, Trưởng Công an xã Nguyên Bình cho biết, trong số 10 hộ được hỗ trợ, có hai hộ ở địa hình đặc biệt khó khăn, phải leo núi mới đến được nhà. Đó là hộ ông Lý Kiềm Páo ở xóm Thái Học và hộ bà Lý Mùi Pu ở khu Cáp Cổ, xóm Pác Măn. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng các lực lượng phối hợp phải vận chuyển vật liệu, thiết bị thành nhiều chuyến. Chuyến đầu mang cột sắt, giá đỡ, cát, xi măng lên để dựng cột, làm các hạng mục cơ bản; chuyến sau tiếp tục đưa pin năng lượng mặt trời và ắc quy lên hoàn thiện hệ thống.

“Có những hôm xuất phát từ sáng sớm, đến trưa anh em mới lên tới nhà dân”, Thiếu tá Trương Việt Hùng chia sẻ.

Đường đi lên hộ gia đình bà Lý Mùi Pu ở khu Cáp Cổ, xóm Pác Măn, xã Nguyên Bình.

Khi hệ thống được lắp đặt hoàn chỉnh, bốn bóng đèn trong nhà đồng loạt sáng lên. Ánh sáng tuy giản dị nhưng mang lại niềm vui thiết thực cho các gia đình vốn đã quen với cảnh tối tăm mỗi khi đêm xuống, giúp việc sinh hoạt thuận tiện hơn.

Tại xã Phan Thanh, từ ngày 28 đến 30/9, Công an xã phối hợp với MobiFone Cao Bằng hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho 44 hộ dân tại các xóm Cốc Cai, Cốc Mòn, Phiêng Pha, Khuổi Hẩu, Tổng Sơ và Bản Chiếu. Các thiết bị gồm tấm pin, pin lưu trữ, bóng đèn LED, giá đỡ, dây dẫn và phụ kiện đi kèm, tạo thành hệ thống phục vụ nhu cầu sử dụng điện trong gia đình.

Công an xã Phan Thanh hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời cho 44 hộ dân vùng khó khăn.

Ý nghĩa thiết thực

Theo tiến độ triển khai, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành lắp đặt thiết bị cho 451/542 hộ dân, đạt 83,2%. Trong đó, Viettel Cao Bằng phụ trách 385 hộ tại 7 xã, đã hoàn thành 294 hộ, đạt 76,36%. MobiFone Cao Bằng triển khai tại 16 xã với 157 hộ và đã hoàn thành lắp đặt toàn bộ số hộ được giao.

Việc đưa hệ thống điện năng lượng mặt trời đến các hộ dân chưa có điện không chỉ đáp ứng nhu cầu chiếu sáng, sinh hoạt hằng ngày mà còn tạo điều kiện cho trẻ em học tập vào buổi tối, giúp người dân sạc điện thoại và tiếp cận thông tin thuận tiện hơn. Đối với những gia đình sống xa lưới điện, đây là sự hỗ trợ thiết thực, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.

Hộ gia đình ông Lý Kiềm Páo, xóm Thái Học, xã Nguyên Bình đã có đèn điện thắp sáng t ﻿ừ năng lượng mặt trời.

Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, việc hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các hộ dân chưa có điện sinh hoạt là việc làm thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Ở những địa bàn vùng sâu, vùng cao, có hộ gia đình nằm cách xa khu dân cư, đường đi lại khó khăn, việc vận chuyển thiết bị đến tận nhà và hoàn thành lắp đặt đòi hỏi nhiều công sức. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã phối hợp với các lực lượng địa phương trực tiếp vận chuyển vật tư, hỗ trợ dựng cột, lắp đặt thiết bị, sớm đưa hệ thống vào sử dụng. Có điện chiếu sáng sẽ giúp người dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt, đồng thời tạo điều kiện cho trẻ em học tập vào buổi tối. Qua những việc làm cụ thể, lực lượng Công an mong muốn chia sẻ khó khăn với bà con, góp phần cải thiện đời sống và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Công an với nhân dân ngay từ cơ sở.

Theo định hướng của tỉnh, giai đoạn 2026–2030, Cao Bằng phấn đấu có khoảng 98% số hộ dân trên địa bàn được sử dụng điện. Để tiến tới mục tiêu này, bên cạnh đầu tư hạ tầng điện lưới tại những nơi đủ điều kiện, việc huy động nguồn lực xã hội hóa và triển khai các hệ thống điện độc lập tiếp tục giữ vai trò quan trọng.

Từ vận chuyển từng tấm pin, bao xi măng qua những con dốc đến hỗ trợ dựng cột, đấu nối thiết bị, cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở đang góp sức đưa điện đến những mái nhà còn nhiều thiếu thốn. Ánh sáng từ những hệ thống điện mặt trời không chỉ phục vụ sinh hoạt trước mắt mà còn mang đến niềm vui, tiếp thêm điều kiện để người dân vùng cao từng bước cải thiện cuộc sống.